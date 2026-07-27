منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد إصابات فيروس غرب النيل في أوروبا

أوضحت المنظمة أن موسم انتقال الفيروس يمتد عادة من أواخر الربيع حتى الخريف، ويبلغ ذروته بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، مشيرة إلى تسجيل إصابات محلية في اليونان وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا ومقدونيا الشمالية...

حذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا من تزايد إصابات فيروس غرب النيل مع دخول موسم ذروة انتقال العدوى، داعيًا إلى تكثيف جهود مكافحة البعوض وتعزيز الوعي بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار المرض.

وأوضحت المنظمة أن موسم انتقال الفيروس يمتد عادة من أواخر الربيع حتى الخريف، ويبلغ ذروته بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، مشيرة إلى تسجيل إصابات محلية في اليونان وإيطاليا وإسبانيا ورومانيا ومقدونيا الشمالية.

وسجلت اليونان أعلى عدد من الإصابات المعلنة مؤخرًا، مع تأكيد 21 إصابة بشرية حتى 22 يوليو/تموز، بينها 14 حالة خلال الأسبوع السابق. وأصيب 20 من المرضى بمضاعفات عصبية، مثل التهاب الدماغ أو التهاب السحايا، فيما لا يزال 13 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وفي إيطاليا، أكدت السلطات 21 إصابة موزعة على 17 منطقة حتى 15 يوليو/تموز، بينما سجلت كل من إسبانيا ورومانيا ومقدونيا الشمالية حالتين لكل منها.

وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز هنري ب. كلوج، أن اتخاذ إجراءات بسيطة، مثل استخدام طارد الحشرات، وارتداء ملابس تغطي الجسم، وإزالة المياه الراكدة، يسهم بشكل كبير في تقليل خطر الإصابة، محذرًا من أن ارتفاع درجات الحرارة وإطالة فصل الصيف يوفران ظروفًا مواتية لتكاثر البعوض وانتشار الفيروس.

وأشارت المنظمة إلى عدم توفر لقاح معتمد للبشر ضد فيروس غرب النيل حتى الآن، موضحة أن العلاج يقتصر على الرعاية الداعمة للحالات الشديدة، لا سيما تلك التي تصيب الجهاز العصبي المركزي.

وأضافت أن معظم المصابين، بنسبة تتراوح بين 70% و80%، لا تظهر عليهم أعراض، بينما قد يعاني آخرون من الحمى والصداع وآلام العضلات والتعب والغثيان. وفي حالات نادرة، قد تتطور العدوى إلى مضاعفات عصبية خطيرة، إذ يُصاب نحو شخص واحد من كل 150 مصابًا بهذه المضاعفات.