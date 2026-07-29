دراسة: تغير المناخ يغيّر كيمياء دم الإنسان تدريجيًا

هذه النتائج قد تعكس استجابة تدريجية للجسم البشري لارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع متوسط مستويات البيكربونات في الدم إلى الاقتراب من الحد الأعلى...

كشفت دراسة أجراها باحثون في أستراليا عن مؤشرات تربط بين ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي وتغيرات تدريجية في كيمياء دم الإنسان، في نتائج تشير إلى أن آثار تغير المناخ قد تمتد إلى الصحة البشرية، وليس البيئة وحدها.

واعتمدت الدراسة، المنشورة في دورية "Air Quality, Atmosphere and Health"، على تحليل بيانات فحوصات دم لنحو 7000 شخص جُمعت كل عامين بين عامي 1999 و2020، بمشاركة باحثين من معهد أبحاث الطفولة، وجامعة كيرتن، والجامعة الوطنية الأسترالية.

ورصد الباحثون ارتفاعًا بنسبة 7% في مستويات البيكربونات في الدم، وهي مادة ترتبط بتنظيم مستوى ثاني أكسيد الكربون والحفاظ على توازن حموضة الجسم، بالتزامن مع انخفاض مستويات الكالسيوم والفوسفور، في وقت ارتفع فيه تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من 369 جزءًا في المليون عام 2000 إلى أكثر من 420 جزءًا في المليون حاليًا.

وقال رئيس فريق الدراسة، ألكسندر لاركومب، إن هذه النتائج قد تعكس استجابة تدريجية للجسم البشري لارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يدفع متوسط مستويات البيكربونات في الدم إلى الاقتراب من الحد الأعلى المسموح به صحيًا خلال نحو 50 عامًا، مع احتمال تراجع مستويات الكالسيوم والفوسفور إلى الحدود الدنيا بحلول نهاية القرن.

وأوضح الباحثون أن الأطفال والمراهقين قد يكونون الأكثر عرضة للتأثر بهذه التغيرات، نتيجة تعرضهم لفترات أطول لارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون خلال مراحل النمو.

وأشار الأستاذ الفخري في الجامعة الوطنية الأسترالية والمتخصص في جيولوجيا البيئة، فيل بيرويرث، إلى أن الجسم البشري تكيف تاريخيًا مع مستويات أقل من ثاني أكسيد الكربون، محذرًا من أن استمرار الارتفاع الحالي قد يتجاوز قدرة الجسم على التأقلم.

وخلصت الدراسة إلى أن نتائجها لا تعني حدوث آثار صحية مفاجئة، لكنها تشير إلى تغيرات بيولوجية تدريجية على مستوى السكان، ما يستدعي إدراج المؤشرات الصحية البشرية ضمن برامج متابعة تأثيرات تغير المناخ، إلى جانب الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.