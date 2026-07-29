1437 حالة وفاة: فيروس إيبولا يتفشّى في الكونغو

تواجه جهود احتواء المرض تحديات متزايدة، أبرزها استمرار أعمال العنف في شرق البلاد، وإضرابات العاملين في القطاع الصحي، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، وعدم تحديد الحالة الأولى للعدوى...

ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 3262 حالة، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة، في تفشٍ وصفه مسؤولون بأنه الأسرع في تاريخ البلاد، فيما أعلنت أوغندا انتهاء أحدث موجة للمرض بعد السيطرة عليها.

وأظهرت بيانات السلطات الصحية في الكونغو تسجيل 1437 وفاة بين المصابين، مع تركز معظم الحالات في إقليم إيتوري شرقي البلاد. ويقترب عدد الإصابات من حصيلة تفشي إيبولا بين عامي 2018 و2020، الذي سجل أكثر من 3400 إصابة واستمر قرابة عامين.

ويختلف التفشي الحالي، الذي أُعلن عنه في 15 أيار/مايو، عن موجات سابقة، إذ يسببه فيروس بونديبوجيو، الذي لا تتوفر له حتى الآن لقاحات أو علاجات معتمدة.

وتواجه جهود احتواء المرض تحديات متزايدة، أبرزها استمرار أعمال العنف في شرق البلاد، وإضرابات العاملين في القطاع الصحي، إضافة إلى صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، وعدم تحديد الحالة الأولى للعدوى، ما يعقّد عمليات تعقب المخالطين، في ظل النزوح المرتبط بالنزاعات المسلحة وأنشطة التعدين غير القانونية.

وقال أونيسفور بانغينزا، قائد فريق الاستجابة في منظمة "ميرسي كوربس" بمدينة بونيا، إن وصول عدد الإصابات خلال عشرة أسابيع إلى مستوى يقترب من حصيلة تفشٍ استمر نحو عامين يعكس سرعة انتشار الفيروس، محذرًا من أن وتيرة التفشي تفوق قدرة فرق الاستجابة على احتوائه.

ورغم هذه التحديات، أشارت تقارير ميدانية إلى تحسن مستوى تعاون بعض المجتمعات المحلية مع فرق الاستجابة الصحية، بعد تراجع مظاهر رفض مراكز علاج إيبولا في المناطق الأكثر تضررًا.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الصحية في أوغندا انتهاء أحدث موجة تفشٍ لإيبولا، بعد تسجيل 20 إصابة ووفاتين منذ الإعلان عن التفشي في منتصف أيار/مايو، مؤكدة خلو البلاد من الفيروس.