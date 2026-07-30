اعتماد أوّل علاج فموي يخفّف الكولسترول الضار بنسبة 60%

يُستخدم العقار مرة واحدة يوميًا، إلى جانب النظام الغذائي والنشاط البدني، لعلاج البالغين المصابين بارتفاع الكوليسترول، بمن فيهم مرضى فرط كوليسترول الدم العائلي متغاير الزيجوت، وهو اضطراب وراثي يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول منذ سن مبكرة...

اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) عقار "ليبفندرا" (Lipfendra)، المعروف علميًا باسم "إنليسيتيد" (enlicitide)، ليصبح أول علاج فموي يستهدف بروتين "PCSK9"، المسؤول عن تنظيم مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، في خطوة قد توسع خيارات علاج المرضى الذين يحتاجون إلى خفض إضافي للكوليسترول.

ويُستخدم العقار مرة واحدة يوميًا، إلى جانب النظام الغذائي والنشاط البدني، لعلاج البالغين المصابين بارتفاع الكوليسترول، بمن فيهم مرضى فرط كوليسترول الدم العائلي متغاير الزيجوت، وهو اضطراب وراثي يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول منذ سن مبكرة.

ويختلف الدواء الجديد عن العلاجات الفموية التقليدية، مثل أدوية "الستاتين" و"الإيزيتيميب"، إذ يُعد أول علاج يؤخذ عن طريق الفم ويثبط بروتين "PCSK9"، بعدما كانت جميع الأدوية التي تعمل بهذه الآلية تُعطى على شكل حقن.

واستند قرار الاعتماد إلى نتائج دراستين سريريتين شملتا 3207 بالغين كانوا يتلقون أعلى جرعة يمكنهم تحملها من أدوية الستاتين. وأظهرت النتائج انخفاضًا متوسطًا في الكوليسترول الضار بنسبة 56% لدى المرضى المصابين بأمراض القلب أو الأكثر عرضة لها بعد 24 أسبوعًا، بينما بلغ الانخفاض 59% لدى مرضى فرط كوليسترول الدم الوراثي، مع معدلات آثار جانبية مماثلة للعلاج الوهمي، باستثناء زيادة طفيفة في حالات الإسهال والدوخة.

ويعمل العقار على تثبيط بروتين "PCSK9"، ما يحافظ على مستقبلات الكوليسترول الضار في الكبد ويزيد قدرتها على إزالة الكوليسترول من مجرى الدم، وهي آلية تختلف عن أدوية الستاتين التي تقلل إنتاج الكوليسترول داخل الكبد.

ويرى متخصصون أن الدواء يمثل إضافة مهمة إلى الخيارات العلاجية، خاصة للمرضى الذين لا يحققون المستويات المستهدفة من الكوليسترول باستخدام العلاجات التقليدية أو لا يستطيعون تحملها، إلا أنهم يشددون على أن تعديل نمط الحياة يظل الخطوة الأولى في العلاج، من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني بانتظام.

كما يتوقع أطباء أن يكون سعر العقار مرتفعًا في بداية طرحه، ما قد يحد من استخدامه على نطاق واسع، مؤكدين أن اعتماده لا يعني الاستغناء عن العلاجات الحالية، بل يضيف خيارًا علاجيًا جديدًا يحدده الطبيب وفق حالة كل مريض وعوامل الخطورة والاستجابة للعلاج.