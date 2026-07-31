دراسة: الإفراط في استخدام الإنترنت يرتبط بارتفاع التوتر وتراجع الحالة المزاجية

أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون أنماط استخدام أكثر حدة سجلوا مستويات أعلى من التوتر، وحالة مزاجية أسوأ، وقضوا وقتًا أطول على الإنترنت، كما كانوا أكثر ميلًا إلى إهمال مسؤولياتهم وأنشطتهم الأخرى...

كشفت دراسة ألمانية جديدة أن الإفراط في استخدام الإنترنت يرتبط بارتفاع مستويات التوتر، وتدهور الحالة المزاجية، وإهمال جوانب أخرى من الحياة اليومية، فيما أشارت إلى أن الرغبة الملحة في الاتصال بالإنترنت تمثل العامل الأبرز الذي يدفع إلى استمرار هذا السلوك.

وأجرى باحثون من جامعة دويسبورغ-إيسن الدراسة، التي نُشرت في دورية "PLOS One"، على 900 بالغ في ألمانيا خلال عام 2025، ممن استخدموا الألعاب الإلكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع الإباحية أو التسوق عبر الإنترنت مرة واحدة على الأقل خلال العام السابق.

وصنّف الباحثون المشاركين إلى ثلاث فئات وفق أنماط استخدامهم للإنترنت: استخدام مرضي، أو محفوف بالمخاطر، أو غير إشكالي. وعرّفت الدراسة الاستخدام الإشكالي بأنه الإفراط في استخدام التطبيقات الرقمية إلى درجة تؤدي إلى اضطراب في الأداء اليومي أو معاناة نفسية.

وطُلب من المشاركين، على مدى أسبوعين، تعبئة استبيان يومي في المساء لتقييم حالتهم المزاجية ومستويات التوتر، والرغبة في استخدام الإنترنت، وإجمالي الوقت الذي قضوه على الشبكة، إضافة إلى مدى شعورهم بالمتعة أو الارتياح الناتج عن الاستخدام، وما إذا كان ذلك أدى إلى إهمال أنشطة أخرى.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون أنماط استخدام أكثر حدة سجلوا مستويات أعلى من التوتر، وحالة مزاجية أسوأ، وقضوا وقتًا أطول على الإنترنت، كما كانوا أكثر ميلًا إلى إهمال مسؤولياتهم وأنشطتهم الأخرى.

وقال الباحث المشارك أندرياس أولكر إن الرغبة الآنية في استخدام الإنترنت، أكثر من التوتر أو الحالة المزاجية بحد ذاتهما، هي العامل الأكثر تأثيرًا في قرار الأشخاص الدخول إلى الشبكة، وهو ما يجعل فهم هذه اللحظات مهمًا لتطوير وسائل أكثر فاعلية للوقاية والعلاج.

وأضاف أن مساعدة الأشخاص على التعرف إلى لحظات الإغراء وإدارتها قد تكون أكثر جدوى من التركيز على التوتر أو المزاج فقط.

وأكدت الدراسة أن التوتر اليومي، والحالة المزاجية، والرغبة في استخدام الإنترنت يمكن أن تتنبأ بمدة الاستخدام اليومي، كما تؤثر بدورها في مقدار المتعة أو الشعور بالارتياح، وكذلك في احتمال إهمال أنشطة الحياة الأخرى.

من جانبها، أوضحت الباحثة المشاركة سيلكه مولر أن نسبة صغيرة فقط من مستخدمي الإنترنت تطور أنماطًا مرضية من الاستخدام، مشيرة إلى أن الإنترنت يمكن أن يكون مصدرًا للمتعة أو وسيلة لتخفيف التوتر ما دام لا يأتي على حساب المسؤوليات أو الأنشطة المفيدة للصحة، مثل ممارسة الرياضة، وقضاء الوقت في الهواء الطلق، والتواصل مع الأصدقاء.

وأشار الباحثون إلى أن نتائجهم تتماشى مع دراسات سابقة ربطت إدمان الإنترنت لدى الشباب بتغيرات في كيمياء الدماغ وزيادة النشاط في شبكات عصبية مرتبطة بالسلوك الإدماني.