الجدل يتجدّد حول "الطيبات": من العوضي إلى راي بيت ومدارس "الأيض والهضم"

تؤكد منظمة الصحة العالمية في توصياتها المحدثة لعام 2026 التنوع والتوازن والاعتدال، وتوصي البالغين بنحو 25 غرامًا على الأقل من الألياف يوميًا، وبأن تبقى السكريات الحرة دون 10% من الطاقة اليومية...

أثار "نظام الطيبات"، المرتبط باسم الطبيب المصري ضياء العوضي، موجة واسعة من الجدل في العالم العربي، ولا سيما مصر، بعدما أعادت منصات التواصل تداول قواعده التي تقسم الطعام عمليًا إلى "طيبات" تساعد الجسم و"خبائث" يُنظر إليها باعتبارها عبئًا على الجهاز الهضمي ومصدرًا للالتهاب.

وتضاعف الجدل بعدما أعلنت نقابة أطباء مصر في 10 مارس/آذار 2026 شطب العوضي وإسقاط عضويته، قائلة إنه قدّم معلومات وآراء طبية غير مثبتة علميًا في تخصصات متعددة وطرح وسائل علاجية غير معتمدة، وتبع القرار منع ظهوره في وسائل الإعلام.

وبعد وفاته في أبريل/نيسان، عاد النظام إلى الواجهة مع شهادات مؤيدين قالوا إنهم استفادوا منه، مقابل تحذيرات طبية من تطبيق توصياته، خصوصًا لدى أصحاب الأمراض المزمنة، وشهادات أطبّا ومختصّين اتّهموا النظام بأنّه تسبب بوفاة عدد غير قليل من المرضى.

ويقوم "الطيبات"، وفق القوائم والشروح المنشورة باسمه، على عدم عدّ السعرات، والأكل عند الجوع والتوقف عند الشبع، وتفضيل أطعمة تُعد سهلة الهضم، مع استبعاد الدقيق الأبيض والدجاج والبيض والحليب وبعض الخضروات، والسماح بالأرز والبطاطا واللحوم الحمراء وبعض الأجبان والدهون الحيوانية.

ومن قواعده المخالفة للأنظمة الحديثة تناول البروتين الحيواني "بقلّة"، انطلاقًا من فكرة إراحة الجهاز الهضمي.

لكن هذه الأفكار ليست بلا سوابق تاريخية. ففي مطلع القرن العشرين دعا الأميركي هوراس فليتشر، صاحب ما عُرف بـFletcherism، إلى عدم الأكل إلا عند "الجوع الحقيقي"، وعدم فرض عدد ثابت من الوجبات.

وفي الطب الحديث، تتقاطع فكرة تقليل العبء المعوي مع الحميات قليلة البقايا، ومع Low-FODMAP المستخدمة لبعض مرضى القولون العصبي لتقليل الكربوهيدرات شديدة التخمّر.

إلا أن الجمعية الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي تصف Low-FODMAP كتدخل محدود المدة يبدأ بالتقييد ثم إعادة إدخال الأطعمة وتخصيص النظام، لا كقائمة منع دائمة.

أما أقرب الأنظمة الحديثة إلى "الطيبات" من حيث شكل الوجبة فهو نظام "فيرتكيل دايت" الذي طوّره ستان إيفردينغ للرياضيين؛ إذ يقوم بدرجة كبيرة على الأرز الأبيض واللحم الأحمر ومجموعة محدودة من الأطعمة سهلة الهضم. لكنه يسمح بالبيض والدجاج ومنتجات الألبان، ولا يتبنى قاعدة البروتين يومًا بعد يوم.

ويقود الجدل أيضًا إلى عالم الأحياء الأميركي راي بيت، الذي أصبح مرجعًا لما يسمى اليوم مدرسة "Pro-metabolic". كان بيت حاصلًا على دكتوراه في الأحياء ومتخصصًا في الفسيولوجيا، وبنى رؤيته حول ترابط بنية الخلية وإنتاج الطاقة، متأثرًا بأفكار أوتو واربورغ عن التنفس الخلوي، وهانس سيلي عن الضغط الفسيولوجي، وبتيارات قديمة في فسيولوجيا الغدة الدرقية، كما أعلن تأثره العميق بنظرية جيلبرت لينغ للخلية.

وتشابه بيت والعوضي في رفض شيطنة السكر، وانتقاد اختزال السمنة في عدّ السعرات، والاهتمام بالقولون والتخمّر، وتفضيل بعض الأغذية سهلة الهضم.

لكن الفروق جوهرية: بيت كان يفضل الحليب والجبن، ويرى أهمية البروتين الكافي مع الجيلاتين والغلايسين لموازنة لحوم العضلات، بينما كان شديد العداء للدهون المتعددة غير المشبعة PUFA، خصوصًا الزيوت الغنية بحمض اللينوليك.

ويضع السياق التاريخي هذا الخلاف في إطار أوسع. فمنذ الستينيات صعدت توصيات تقليل الدهون المشبعة، ثم ترسخت ثقافة "قليل الدسم" في العقود اللاحقة.

جاء بيت معترضًا على هذا الاتجاه وعلى شيطنة السكر في الوقت نفسه. وفي الطرف الآخر، سبقت ذلك حمية والتر كومبينت في جامعة ديوك، التي اعتمدت منذ الأربعينيات على الأرز والفاكهة مع كميات شديدة الانخفاض من الدهون والبروتين لعلاج حالات محددة من ارتفاع الضغط وأمراض الكلى.

وحديثًا، يشترك نظام "أنيمال بيسد" لبول سالادينو مع "الطيبات" في تفضيل اللحوم والفاكهة والعسل والشك في بعض الأغذية النباتية، لكنه يعتمد على كميات كبيرة من البروتين ومنتجات الألبان، ما يجعله مختلفًا جذريًا.

النقد العلمي لهذه المدارس يتركز في مشكلة متكررة: الانتقال من آلية بيوكيميائية حقيقية أو محتملة إلى حكم غذائي شامل. فالدهون المتعددة غير المشبعة أكثر قابلية للأكسدة كيميائيًا، لكن ذلك لا يثبت أنها "سموم" غذائية. والفركتوز ليس سمًا مستقلًا عن الجرعة والسياق، لكن ذلك لا يجعل السكر علاجًا للأيض حسب دراسات. كما أن التخمّر قد يسبب الانتفاخ والألم لبعض مرضى القولون، لكنه ينتج أيضًا مركبات مفيدة في القولون.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية في توصياتها المحدثة لعام 2026 التنوع والتوازن والاعتدال، وتوصي البالغين بنحو 25 غرامًا على الأقل من الألياف يوميًا، وبأن تبقى السكريات الحرة دون 10% من الطاقة اليومية.