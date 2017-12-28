"بيتكوين" يواصل هبوطه

انخفض سعر العملة الافتراضية الشهيرة "بيتكوين" من جديد، في التداولات المبكرة لجلسة، أمس الأربعاء، لتهبط دون مستوى الـ 15 ألف دولار.

وحسب البيانات المنشورة على موقع coingecko.com المتخصص برصد حركة العملات الإلكترونية، سجل سعر العملة نحو 14019 دولارًا بقيمة سوقية عند 251.3 مليار دولار بحلول الساعة 09:00 (بتوقيت القدس).

في المقابل، صعدت عملة "الرايبل" بنحو 4.75% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 1.35 دولار بقيمة سوقية تبلغ 52.17 مليار دولار، لتصعد إلى المركز الثالث بدلاً من الرابع في قائمة أكبر العملات الإلكترونية من حيث القيمة السوقية.

وشهدت العملات الإلكترونية الأسبوع الماضي، أسوأ أداء أسبوعي منذ 2003 بعد خسائر تجاوزت 170 مليار دولار.

وسجلت القيمة السوقية للعملات الإلكترونية مجتمعة في حدود 595 مليار دولار، مقارنة مع 17.7 مليار دولار في بداية العام الجاري، لتتجه إلى تسجيل مكاسب سنوية بنحو 3270%.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقمًا متسلسلًا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.