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"فيات" تسحب 20 ألف سيارة من السوق

تاريخ النشر: 28/12/2017 - 10:17

"فيات" تسحب 20 ألف سيارة من السوق
(الأناضول)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير : محمود مجادلة

سحبت شركة "فيات كرايسلر" كبرى الشركات في صناعة السيارات، 19 ألفًا و572 سيارة من أسواق الصين، عقب اكتشاف عيب فني في الوسائد الهوائية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن مصلحة مراقبة الجودة والحجر الصحي في الصين، اليوم الخميس، قال إن استدعاء المركبات جاء بسبب وجود عيب فني في المضخات التي تستخدم لنفخ الوسائد الهوائية.

وشملت عملية الاستدعاء السيارات من طرازي سيدان 300C وجيب رانغلر، المنتجة في الفترة من 2004 إلى 2012، وأعلنت الشركة الأميركية الإيطالية، أنها ستتكفل بتغيير الأجزاء المعيبة دون مقابل.

 

ملف خلص | القدس عاصمتنا

#فيات
#صناعة السيارات
#الوسائد الهوائية

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