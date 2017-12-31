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السلطات الإيرانية تحجب تطبيقي "تيلغرام" و"إنستغرام"

تاريخ النشر: 31/12/2017 - 16:23

السلطات الإيرانية تحجب تطبيقي "تيلغرام" و"إنستغرام"
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

حجبت السلطات الإيرانيّة اليوم الأحد، تطبيقي "إنستغرام" و"تيلغرام"، حسب التلفزيون الإيراني الرسمي. ويأتي القرار في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ الخميس الماضي.

ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، عن مصدر لم تسمه قوله إن "قرار الحجب جاء للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين".

وأضاف المصدر "بقرار من مجلس الأمن القومي الأعلى، فإن الأنشطة على تطبيقي تلغرام وإنستغرام باتت محدودة بشكل مؤقت".

وفي وقت سابق اليوم، قال المدير التنفيذي لتطبيق التراسل "تلغرام"، بافيل دوروف، إنه "تم حجب التطبيق عن غالبية الإيرانيين".

من جانبها، قالت وكالة "أسوشييتد برس"، إن شركة موقع "فيسبوك" التي تملك تطبيق إنستغرام، لم ترد على الفور على طلب بشأن تعليقها على القرار.

والخميس الماضي، بدأت مظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر شمال شرقي إيران، احتجاجًا على غلاء المعيشة، وامتدت لتشمل مناطق مختلفة من البلاد.

وأسفرت تلك الاحتجاجات عن مقتل اثنين من المتظاهرين غربي البلاد، إضافة إلى اعتقال العشرات، حسب وسائل إعلام.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#السلطات الإيرانية
#تيلغرام
#إنستغرام

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