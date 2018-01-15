هل تتحول السيارات إلى "منصات إعلانية"؟

أعلنت شركة Telenav لصناعة السيارات، عن ابتكار "منصة إعلانية" داخل السيارات، والتي ستكون موجهة للسيارات التي ترتبط بالإنترنت.

وقال موقع "سيليكون بيت"، إنّ الشركة، في طور العمل على هذه التكنولوجيا، لبيعها لشركات صناعة السيارات الكبرى.

وحسب الموقع، ستكون هذه الإعلانات مرتبطة بالأماكن التي يتواجد فيها السائق، ففي حال حاجة السيارة إلى وقود على سبيل المثال، فإنّ التكنولوجيا ستعمل لتقديم عروض الخصم على محطات الوقود للسائق.

وأكدت الشركة، في ردها على مخاطر هذه التكنولوجيا، أنّ الإعلانات سوف تختفي في حال كانت السيارة في حالة الحركة، أو عندما ينشغل السائق بأمور أخرى، مثل تشغيل الموسيقى.

وأضاف الموقع، إنّ هذه الخدمة ربما لن تكون محط ترحيب من قبل العديد من السائقين، حيث سيرغب كثيرون بالدفع مقابل عدم ظهور هذه الإعلانات.

وقال المدير التنفيذي للإستراتيجيات في الشركة، كي تانغ، إنّ أبحاث الشركة، أظهرت أنّ "المستخدمين يتقبلون الإعلانات في حال حصولهم على شيء ذي قيمة في المقابل".

ونقل الموقع عن المتحدث باسم "تيليناف" أن "هذا النهج يساعد على تعويض تكاليف الخدمات المربوطة بالإنترنت والمحتوى والبرمجيات والخدمات السحابية.