خسائر العملات الافتراضية تصل إلى 73 مليار دولار

تكبدت العملات الافتراضية خسائر فادحة بقيمة 73 مليار دولار خلال تداولات اليوم الثلاثاء، مع تنامي المخاوف من تشديد اللوائح التنظيمية في عدد من البلدان.

وجاءت خسائر العملات بعدما أكد نائب محافظ بنك الشعب الصيني جونج شنغ، أن السلطات يجب أن تحظر التداولات المركزية على العملات الافتراضية والأفراد والشركات، الذين يقدمون خدمات متعلقة بهذا النشاط.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى 641 مليار دولار، بعدما تخطت 714 مليار دولار أمس الاثنين.

وهبطت عملية "بيتكوين" الأكثر شهرة بنسبة 13.8 بالمائة دون 12 ألف دولار، لتبلغ 11844 دولارا بقيمة سوقية 197.59 مليار دولار، بحلول الساعة (10:17 ت.غ).

وتراجعت عملة "إيثيريوم" 21.52 بالمائة إلى 1035 دولارا بقيمة سوقية 102.71 مليار دولار، ونزلت عملة "ريبل" 28.39 بالمائة إلى 1.28 دولار بقيمة سوقية 50.95 دولارا.

وقفزت القيمة السوقية للعملات الافتراضية بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار عن أرقام 2016، وفق حسابات "الأناضول".

ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.