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فيسبوك يبتكر وحدة زمنية جديدة: فليكس

تاريخ النشر: 24/01/2018 - 15:37

فيسبوك يبتكر وحدة زمنية جديدة: فليكس
توضيحية
عرب 48
تحرير : هاشم حمدان

قدم قسم الواقع الافتراضي في فيسبوك طلبا لتعريف وحدة زمنية جديدة ابتكرها القسم باسم "فليكس" (Flicks ومضات أو نقرات)، والتي ابتكرها كريستوفر هوربات، العامل في هذا القسم في فيسبوك.

والحديث عن وحدة زمنية تهدف لقياس سرعة الصوت والفيديو في الأجهزة الرقمية، وهي مهمة شائعة في وسط العاملين على التطوير في عالم المضامين على الإنترنت.

والوحدة الواحدة، فليكس واحد، تعادل جزءا من 705,600,000 من الثانية، وهي أصغر وحدة زمنية، باستثناء النانوثانية التي تعادل جزءا من المليار من الثانية.

وبواسطة الوحدة الزمنية الجديدة فليكس، فسيكون بإمكان المبرمجين القيام بتقسيم مريح نسبيا بـ 8، 16، 22.05، 24، 30، 32، 44.1، 48، 50، 60، 90، 100، 120. مع الإشارة إلى أن 24 صورة في الثانية هو معيار البث، و 44.1 هو بوحدة هيرتس لإنتاج الصوت، و 120 هيرتس هو تردد الشاشات.

وتتيح "طريقة فيسبوك" الانتقال إلى برمجة الفيديو بقيم أبسط، حيث أن وحدة الفليكس تساعد في مجال الواقع الافتراضي، حيث أنه في هذا الإطار يطلب من المبرمجين ربط أجزاء فيديو وصوت بشكل دقيق. ويبقى الاختبار الذي ستواجهه فليكس في نسبة تبنيها من قبل الشركات والجهات الأخرى في الصناعة.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#فيسبوك
#فليكس

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