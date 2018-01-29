"جوجل" تعرض كاميرا "كليبس" التي تختار اللحظة المناسبة للتصوير

بدأت شركة "جوجل" ببيع كاميرا ذكية طورتها في مختبراتها، تستطيع اختيار اللحظة المناسبة لالتقاط الصورة مستخدمة الذكاء الصناعي، وتعمل عندما ترى لقطة تستحق التصوير، سواء صورة أو فيديو.

وكانت "جوجل" قد أعلنت عن الكاميرا التي تدعى "كليبس" في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لكنها لم تسهب في الشرح عنها واكتفت بنبذة مختصرة، إلى أن أطلقتها هذا الأسبوع.

ونفذ المخزون الأولي للكاميرا التي يبلغ سعرها 249 دولارًا، وأوقفت الشركة تلقي طلبات الشراء على موقع الإنترنت وبدأت بتحويل الراغبين في اقتنائها إلى قائمة الانتظار، على أن ترسل إليهم رسلة من خلال البريد الإلكتروني عندما تتوفر دفعة أخرى للبيع.

ووفقًا لموقع "إنغادجيت" المختص بالتكنولوجيا، لن يحصل من تمكنوا من شراء الكاميرا عليها قبل موعد يتراوح بين 27 شباط/ فبراير و5 آذار/ مارس المقبل.

والكاميرا بقياس خمسة سنتمترات مربعة، وتملك مستشعر كاميرا بدقة 12 ميغابكسل، ومجال رؤيا يبلغ 130 درجة، وسعة تخزين داخلية بحجم 16 غيغابايت تستطيع حفظ ما يصل إلى ثلاث ساعات من الفيديو. وتم تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها من قبل مصورين محترفين.

وتعد "كليبس" نوعا مختلفا من الكاميرات، حيث تستهدف بها "جوجل" الآباء الذين يلتقطون العديد من الصور لأطفالهم. وفكرتها أن تنصب الكاميرا في مكان ما في المنزل أو خارجه حيث تنتظر اللحظة الملائمة لالتقاط الصور، أثناء لهو الأطفال في الحديقة مثلا.

ولا يرتاح كثير من الناس لفكرة كاميرا "جوجل" التي تراقب دائما تحركاتهم، لكن الشركة أشارت إلى أن الكاميرا تتولى معظم عملها من خلال عتادها الذاتي، ولا ترسل أي شيء إلى خوادم خارجية.