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تدشين صندوق استثمار قيمته 175 مليون دولار للذكاء الاصطناعي

تاريخ النشر: 31/01/2018 - 11:58

تدشين صندوق استثمار قيمته 175 مليون دولار للذكاء الاصطناعي
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

قال أندرو أونه، الباحث في الذكاء الصناعي الذي يريد تحرير البشرية من الإرهاق الذهني، إنه يريد أيضا توفير الوقت الذي يقضيه رواد الأعمال في جمع الأموال.

وأطلق أونه صندوقا بقيمة 175 مليون دولار للاستثمار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الصناعي، بدعم من شركات خاصة مساهمة مثل "نيا" و"سيكويا" و"غريلوك بارتنرز" و"سوفت بنك".

يشار إلى أن أونه هو المؤسس المشارك لمنصة التعليم عبر الانترنت "كورسيرا" الذي قاد فرق الذكاء الصناعي على موقعي "غوغل" و"بايدو".

وقال أونه، إن خلفيته ستساعد في ترتيب أولويات ذات الإمكانات الأكثر، ما سيوفر على المؤسسين ستة أشهر من وقت التطوير الذي يضيع في توضيح الفكرة.

كما يستثمر الصندوق مبلغا لم يكشف عنه في شركة "لاندينغ" دوت إيه أي التي تهدف إلى إدماج الذكاء الصناعي في عملية التصنيع.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الذكاء الاصطناعي
#أندرو أونه

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