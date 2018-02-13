"جوجل" يلتحق بالركب: قريبًا "ستوريز"

كان تطبيق "سناب تشات" أول من ابتكر تقنية القصص (ستوريز) ليتبعها بعدها "إنستغرام" و"فيسبوك" و"واتس آب"، وتندر في حينه عدد من المواقع المختصة بالتكنولوجيا بالقول إنه "عدوى الستوريز" ستصل جوجل، وعلى الأرجح أنها وصت بالفعل، ويكون اسمها AMP Stories.

وتجري جوجل تجارب على هذه الميزة التي تتلخص في عرض القصص في نتائج محرك البحث، وسوف يظهر أمام المستخدم محتوىً في شكل شرائح عرض أو صور متحركة أو قوائم أو أشكال أخرى من المحتوى الغني بصريًا المصمم للعرض عبر الهاتف الذكي.

كما سوف تعتمد الخدمة على تقنية تسريع صفحات الويب، وهي ميزة شبيهة بالمقالات الفورية التي تقدمها "فيسبوك"، لكنها تعمل في "جوجل" و"تويتر" و"بينغ".

وأوضح موقع "ذا فيردج" التقني أن استخدام هذه الميزة سوف يكون مشابهًا جدًا لتطبيقات التواصل الأخرى، بحيث ينقر المستخدم على اليمين للمرور للمحتوى التالي وعلى اليسار للعودة، ولن تبدو جيدة عند استخدامها من الحاسوب.

وعلّق مدير المنتج الرئيسي في "فوكس ميديا"، جو أليكاتا، على الميزة الجديدة قائلاً إنها "طريقة جديدة ومميزة لسرد القصص". وأكدت "جوجل" أنها لا تنوي عرض إعلانات في الميزة الجديدة خلال هذه المرحلة، لكن أليكاتا يرى أن الإعلانات قادمة إليها.