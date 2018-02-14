باحثون أتراك يعملون على تطوير "الروبوتات الناعمة"

شرع باحثون أتراك في جامعة بيلكنت بالعاصمة أنقرة، بالعمل على تطوير جيل جديد من الروبوتات الناعمة المستوحاة من خصائص التمدد المتوافرة لدى الحيوانات الرخوية، مثل الأخطبوط والحلزون والفأرة.

ويستخدم الباحثون في تصميم الجيل الجديد من الروبوتات الناعمة مواد كيميائية مثل البوليمر والبلاستيك، بدلا من المعادن والمواد الصلبة، وذلك بهدف إكسابها خاصية الانسياب بسهولة من الأماكن الضيقة جدا.

وأوضحت عضو الكادر التدريسي في قسم الكيمياء بجامعة بيلكنت، بيلغة بايتكين، في حديث لـ"الأناضول" أن الجامعة تعتمد في دراساتها العلمية على المواد الناعمة أكثر من المعادن والمواد الصلبة، وأن صناعة الروبوتات الناعمة واحدة من نتاج تلك الدراسات.

وبيّنت بايتكين أن الروبوتات عادة ما تصنع من المعادن والمواد الصلبة، ويُعتمد في التحكم بها على برامج حاسوبية ودوائر إلكتروني، مضيفة أن روبوتات الجيل الجديد باتت تصنّع بالاعتماد على مواد كيميائية ناعمة مثل البوليمر والبلاستيك، لذا أطلق عليها اسم الروبوتات الناعمة.

وأشارت إلى أن استخدام المواد الناعمة تكسب الروبوتات خصائص وميزات متنوعة، حيث تجعلها أقل وزنا من الروبوتات المصنوعة من المعادن والصلب، وتمنحها ميزة المرونة والقدرة الزائدة على تجاوز العقبات، إضافة إلى توفير الطاقة وسهولة استخدامها من قبل البشر، ولفتت إلى إمكانية استخدام الروبوتات الناعمة في العديد من المهمات والوظائف الصعبة، مثل عمليات البحث والإنقاذ، والمرور من الأماكن الضيقة، وتجاوز العقبات.

وأضافت: "صناعة الروبوتات الناعمة تعتبر من المجالات الحديثة في العالم، ونحن بدأنا العمل على تطوير مثل هذه الأنواع من الروبوتات، ويمكنني القول إننا حاليا في مرحلة التجريب، ونحاول صنع مثل هذه الروبوتات"، وأردفت: "نأمل أن نتمكن من إنتاج روبوتات تساعد الإنسان وتساهم بشكل إيجابي في تطوير الصناعات الدفاعية".

وسيلقى مشروع صناعة الروبوتات الناعمة، وفقا لبايتكين، دعما من مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية، وسيتم إنتاجها بالتعاون مع 23 مجموعة أوروبية رائدة في مجال الدراسات التكنولوجية، مؤكدة أن العمل جار على ابتكار النموذج الأول من الروبوت الناعم.

يُذكرُ أن بيلغة بايتكين باحثة تخرجت في قسم الكيمياء بجامعة بيلكنت التركية، وأكملت تعليمها العالي في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر في أبحاثها العلمية حاليا في جامعة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة، وحصلت بايتكين خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على عدة جوائز في مجال الدراسات العلمية، ولديها مقالتان علميتان في مجلة الرابطة الأميركية للعلوم المتقدمة.