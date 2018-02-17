كلّفت القرصنة الإلكترونية، الولايات المتحدة، الكثير، وفق تقرير للبيت الأبيض، حيث كلّفت القرصنة الولايات المتحدة، بين 57 و109 مليارات دولار أميركية عام 2016، علما أن العمليات استهدفت مؤسسات خاصة وعامة، ومنها قطع الخدمة وانتهاك البيانات وسرقة الحقوق الفكرية.

ونبّه التقرير إلى خطورة خاصة تتميز بها بعض الهجمات، كتلك التي تستهدف بنية تحتية حساسة كالطرق السريعة وشبكات الكهرباء وأنظمة الاتصالات والسدود وشبكة إنتاج الأغذية، إذ قد يمتد تأثير هذه الهجمات خارج نطاق الجهة المستهدفة بشكل مباشر. وحذّر التقرير من نشاطات قرصنة إلكترونية، تقوم بها دول، وعبّر التقرير عن قلق خاص من الهجمات التي تستهدف القطاع المالي وقطاع الطاقة، بسبب اتصالها بقطاعات أخرى، مما يجعل تأثيرها متشعبا.

ولم يتضمن التقرير توصيات كثيرة بخصوص مواجهة هذه الهجمات، لكنه نوّه إلى عدم توفر بيانات كافية حول الموضوع وقلة الاستثمارات في الأنظمة الدفاعية.

يُذكرُ أن إصدار هذا التقرير، يأتي بعد اتهام روسيا بالوقوف وراء هجوم "بيتيا"، العام الماضي، وضرب شركات في الولايات المتحدة وأوروبا وأماكن أخرى، ووصفته الولايات المتحدة بأنه محاولة من الكرملين لزعزعة الاستقرار في أوكرانيا.

ولفت التقرير إلى أن الصين وكوريا الشمالية وروسيا تشارك أحيانا في عمليات قرصنة إلكترونية، مشيرا إلى أن تصميم النظم الدفاعية، سيكون أسهل لو توفرت البيانات المتعلقة بهجمات وقعت في وقت سابق.