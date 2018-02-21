فنزويلا تطلق عملة افتراضية وتتلقى نوايا شراء بمئات ملايين الدولارات

أطلقت فنزويلا رسميا عملتها الافتراضية المدعومة بالنفط "البترو" الثلاثاء في استدراج عروض غير تقليدي لمحاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد.

وعرضت حكومة كراكاس اليسارية 38.4 مليون وحدة من أول عملة افتراضية تدعمها دولة في العالم في عملية بيع خاصة.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن فنزويلا تلقت "نوايا شراء" بقيمة 735 مليون دولار في الساعات العشرين الأولى لإطلاق عملتها الافترضية "البترو".

وقال مادورو في مؤتمر صحفي "حصلنا على نوايا شراء لمبلغ (...) 735 مليون دولار. إنه بين أيدينا بعملة البترو. البداية جيدة".

وأضاف مادورو أن "البترو يعزز استقلالنا وسيادتنا الاقتصادية وسيسمح لنا بمكافحة طمع القوى الأجنبية التي تحاول خنف العائلات الفنزويلية للاستيلاء على نفطنا".

وجاء تعليق الرئيس الفنزويلي على إطلاق عملية البيع المسبقة الخاصة لـ38.4 مليون بترو من أصل إصدار تبلغ قيمته الكاملة مئة مليون بترو. ويفترض أن تستمر العملية حتى 19 آذار/مارس.

وفي 20 آذار/مارس سيجري العرض العام لبيع 44 مليون أخرى وستحتفظ الدولة الفنزويلية بالباقي أي 17.6 مليون بترو.

وكانت فنزويلا قد قررت إطلاق عملتها الافتراضية بسبب مشاكل نقص السيولة التي تفاقمت مع فرض عقوبات مالية عليها من قبل الولايات المتحدة المعادية لسياسة مادورو الاشتراكية.

وتمنع واشنطن مواطنيها وشركاتها كم شراء سندات الدين لفنزويلا ومجموعتها النفطية الحكومية.

ونجمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تشهدها فنزويلا إلى حد كبير عن انهيار أسعار النفط الذي يؤمن لها 96 بالمئة من وارداتها.

وكان "السعر المرجعي لبيع البترو" حدد بستين دولارا لكنه قابل للتبدلات.