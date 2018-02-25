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"دايملر" الألمانية تستثمر مع "بايك" الصينية ملياري دولار

تاريخ النشر: 25/02/2018 - 17:07

"دايملر" الألمانية تستثمر مع "بايك" الصينية ملياري دولار
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير : نواف رضوان

تخطط شركة "دايملر" الألمانية وشريكتها الصينية "بايك"، لاستثمار نحو ملياري دولار في مصنع متطور في الصين، في تعزيز للعلاقة بينهما مع قيام جيلي المنافسة بانقضاض مفاجئ على شركة صناعة السيارات الألمانية.

وقالت "بايك" في إشعار لبورصة هونج كونج، وأكدته "دايملر" يوم الأحد، إن الشركتين ستستثمران 11.9 مليار يوان (1.88 مليار دولار) في تحديث مصنع لإنتاج سيارات "مرسيدس-بنز" بما في ذلك سيارات كهربائية.

وقال رئيس مجلس إدارة جيلي الصينية لصناعة السيارات في وقت متأخر يوم الجمعة، إنه اشترى حصة بنحو عشرة في المئة في "دايملر"، في رهان بتسعة مليارات دولار على احتمال الوصول إلى تكنولوجيا الشركة المالكة لمرسيدس-بنز.

وتشكل تلك الخطوة تحديا لـ"دايملر" حيث لديها مع شريكتها الصينية "بايك موتور" تحالفا صناعيا لتطوير سيارات وشاحنات مع رينو-نيسان التي تملك حصة قدرها 3.1 في المئة في "دايملر".

ملف خاص | القدس عاصمتنا


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