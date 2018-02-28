ألمانيا: السيطرة على محاولة قرصنة شبكات بيانات حكومية

أعلنت السلطات الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، "السيطرة" على محاولة قرصنة استهدفت شبكات بيانات حكومية، وفتح تحقيق بشأنها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، يوهانس ديمروت: "وكالات الاستخبارات الاتحادية تحقق حالياً في حادث أمن تكنولوجيا المعلومات يشمل شبكات بيانات حكومية".

وتابع "الهجوم تم عزله ووضعه تحت السيطرة"، وفق ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية الخاصة.

ومضى قائلاً "نعطي العمل ضد هذا الهجوم أولوية كبيرة.. ونخصص له موارد كبيرة".

وأضاف "أصاب الهجوم تقنية المعلومات وشبكات الحكومة الاتحادية"، من دون تحديد توقيت الهجوم أو حجم الضرر أو الجهات التي تقف وراءه.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء الألمانية الحكومية، عن مصادر أمنية، لم تكشفها، القول إن قراصنة روس من مجموعة "ايه بي تي ٢٨" هاجموا بـ"نجاح"، شبكة بيانات الحكومة الاتحادية ووزارتي الدفاع والخارجية.

وأضافت المصادر أن القراصنة ثبتوا برامج ضارة على شبكات البيانات التي اخترقوها، واستولوا على بيانات، من دون توضيح طبيعتها.

وتابعت أن السلطات اكتشفت هذا الاختراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد نحو عام كامل تمكن خلاله القراصنة من الحصول علي بيانات حكومية، من دون أن يكشف أمرهم.

المصادر ذاتها قالت أيضا إن مجموعة "ايه بي تي ٢٨" يقف ورائها خبراء في الحواسيب الإلكترونية، ومؤسسات حكومية روسية، وتعتقد السلطات الألمانية أن المجموعة تقف وراء اختراق موقع البرلمان الألماني على الإنترنت في ٢٠١٥.

ومنذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تحاول السلطات الألمانية الوقوف على حجم اختراق القراصنة لشبكات البيانات الحكومية، ونوعية البيانات التي حصلوا عليها، حسب المصادر ذاتها.