  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

ألمانيا: السيطرة على محاولة قرصنة شبكات بيانات حكومية

تاريخ النشر: 28/02/2018 - 22:33

ألمانيا: السيطرة على محاولة قرصنة شبكات بيانات حكومية
عرب ٤٨
تحرير : نواف رضوان

أعلنت السلطات الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، "السيطرة" على محاولة قرصنة استهدفت شبكات بيانات حكومية، وفتح تحقيق بشأنها.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، يوهانس ديمروت: "وكالات الاستخبارات الاتحادية تحقق حالياً في حادث أمن تكنولوجيا المعلومات يشمل شبكات بيانات حكومية".

وتابع "الهجوم تم عزله ووضعه تحت السيطرة"، وفق ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية الخاصة.

ومضى قائلاً "نعطي العمل ضد هذا الهجوم أولوية كبيرة.. ونخصص له موارد كبيرة".

وأضاف "أصاب الهجوم تقنية المعلومات وشبكات الحكومة الاتحادية"، من دون تحديد توقيت الهجوم أو حجم الضرر أو الجهات التي تقف وراءه.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء الألمانية الحكومية، عن مصادر أمنية، لم تكشفها، القول إن قراصنة روس من مجموعة "ايه بي تي ٢٨" هاجموا بـ"نجاح"، شبكة بيانات الحكومة الاتحادية ووزارتي الدفاع والخارجية.

وأضافت المصادر أن القراصنة ثبتوا برامج ضارة على شبكات البيانات التي اخترقوها، واستولوا على بيانات، من دون توضيح طبيعتها.

وتابعت أن السلطات اكتشفت هذا الاختراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد نحو عام كامل تمكن خلاله القراصنة من الحصول علي بيانات حكومية، من دون أن يكشف أمرهم.

المصادر ذاتها قالت أيضا إن مجموعة "ايه بي تي ٢٨" يقف ورائها خبراء في الحواسيب الإلكترونية، ومؤسسات حكومية روسية، وتعتقد السلطات الألمانية أن المجموعة تقف وراء اختراق موقع البرلمان الألماني على الإنترنت في ٢٠١٥.

ومنذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تحاول السلطات الألمانية الوقوف على حجم اختراق القراصنة لشبكات البيانات الحكومية، ونوعية البيانات التي حصلوا عليها، حسب المصادر ذاتها.

ملف خاص | القدس عاصمتنا


تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"جوجل" ليست ملزمة بضمان خلو المواقع من المحتوى التشهيري
"جوجل" ليست ملزمة بضمان خلو المواقع من المحتوى التشهيري

2018-02-28

في العام المقبل: إقامة شبكة للهواتف المحمولة على القمر
في العام المقبل: إقامة شبكة للهواتف المحمولة على القمر

2018-02-28

ضربة قاسية توجهها ألمانيا للقطاع العامل بالديزل
ضربة قاسية توجهها ألمانيا للقطاع العامل بالديزل

2018-02-28

الأكثر قراءة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

حالة الطقس: غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

2018-02-28
فيديو يوثق إطلاق النار على السراديح من مسافة صفر

فيديو يوثق إطلاق النار على السراديح من مسافة صفر

2018-02-28
مصدر أمني إسرائيلي: سنضطر للحسم بشأن قاعدة إيرانية بسورية

مصدر أمني إسرائيلي: سنضطر للحسم بشأن قاعدة إيرانية بسورية

2018-02-28
قاض إسرائيلي بالعليا: مطلب خفض ضحايا الحرب على غزة سخيف

قاض إسرائيلي بالعليا: مطلب خفض ضحايا الحرب على غزة سخيف

2018-02-28
مطالبة السيسي وقف التشويش على الشبكات الخليوية الإسرائيلية

مطالبة السيسي وقف التشويش على الشبكات الخليوية الإسرائيلية

2018-02-28