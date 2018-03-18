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الصين تعتزم عرض أقمار صناعية على المستخدمين التجاريين

تاريخ النشر: 18/03/2018 - 09:33

الصين تعتزم عرض أقمار صناعية على المستخدمين التجاريين
توضيحية
عرب ٤٨
تحرير : باسل مغربي

قالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إن الصين تعتزم عرض أقمار صناعية على المستخدمين التجاريين، يمكن استعادتها بين عامي 2019 و2020.

وقال رئيس أكاديمية تكنولوجيا الفضاء بالصين، تشانغ هونغ تاي، إن الصين نجحت في استعادة أكثر من 20 قمرا صناعيا من الفضاء منذ عام 1975 وهي على ثقة في إمكان الاعتماد على تكنولوجيتها بشكل كبير.

ونُقل عنه قوله "نعتزم تطوير هذه التكنولوجيا من أجل تلبية احتياجات المستخدمين التجاريين".

وتسمح هذه الأقمار الصناعية للعلماء بعمل تجارب في الفضاء واستعادة هذه النتائج. واستخدمت الصين هذه الأقمار في الماضي لإرسال بذور إلى الفضاء وتطوير أنواع جديدة من النباتات من هذه البذور التي تعرضت لانعدام الجاذبية ولإشعاع كوني.

ويحرص الرئيس الصيني شي جين بينغ على تعزيز برنامج الفضاء الصيني المتخلف عن نظيريه في الولايات المتحدة وروسيا، قائلا: إنه ضروري لتعزيز الأمن والدفاع الصينيين.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الصين
#الأقمار الصناعية

من عرب 48

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