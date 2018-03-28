"جوجل" تستحوذ على شركة تدير GIF وemoji

أعلنت شركة "جوجل" أنها استحوذت على شركة "تينور"، التي تدير مجموعة من GIF وemoji تستعمل في عدد من تطبيقات المحادثات والمراسلات على الهواتف الذكية، منها "فيسبوك ماسينجر" وغيرها، وأكدت شركة "تينور" الخبر بدورها.

وبحسب "تينور"، ستواصل الشركة العمل تحت شعارها معلامة تجارية منفصلة وليست ضمن "جوجل"، إذ باتت الشركة صاحب محرك البحث الأشهر تعتبر بمثابة الشركة الأم لها.

وعاملت "تينور" نفسها كمنصة للبحث، مستخدمةً ذلك كمقياس للتفاعل والنجاح أثناء دخول المستخدمين إلى قاعدة بيانات ضخمة من ملفات GIF. وقالت الشركة إنها تحصل على أكثر من 12 مليار عملية بحث كل شهر. وتعمل الشركة مع المعلنين لإنشاء صور GIF مدفوعة يتم دمجها في عمليات البحث، ما يوفر فرصةً لتوليد التفاعل الكبير.

وأصبحت صور GIF مثيرةً للاهتمام على نحو متزايد، لأنها توفر فرصةً لضغط الكثير من المعلومات في ملف يمكن مشاركته بسهولة.