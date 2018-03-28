  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

"جوجل" تستحوذ على شركة تدير GIF وemoji

تاريخ النشر: 28/03/2018 - 15:13

"جوجل" تستحوذ على شركة تدير GIF وemoji
عرب ٤٨
تحرير : رامي حيدر

أعلنت شركة "جوجل" أنها استحوذت على شركة "تينور"، التي تدير مجموعة من GIF وemoji تستعمل في عدد من تطبيقات المحادثات والمراسلات على الهواتف الذكية، منها "فيسبوك ماسينجر" وغيرها، وأكدت شركة "تينور" الخبر بدورها.

وبحسب "تينور"، ستواصل الشركة العمل تحت شعارها معلامة تجارية منفصلة وليست ضمن "جوجل"، إذ باتت الشركة صاحب محرك البحث الأشهر تعتبر بمثابة الشركة الأم لها.

وعاملت "تينور" نفسها كمنصة للبحث، مستخدمةً ذلك كمقياس للتفاعل والنجاح أثناء دخول المستخدمين إلى قاعدة بيانات ضخمة من ملفات GIF. وقالت الشركة إنها تحصل على أكثر من 12 مليار عملية بحث كل شهر. وتعمل الشركة مع المعلنين لإنشاء صور GIF مدفوعة يتم دمجها في عمليات البحث، ما يوفر فرصةً لتوليد التفاعل الكبير.

وأصبحت صور GIF مثيرةً للاهتمام على نحو متزايد، لأنها توفر فرصةً لضغط الكثير من المعلومات في ملف يمكن مشاركته بسهولة.

 

ملف خاص | يوم الأرض

#جوجل
#تينور
#gif
#imoge

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

التلوث الناتج عن السيارات لا يزال مرتفعا في ألمانيا
التلوث الناتج عن السيارات لا يزال مرتفعا في ألمانيا

2018-03-27

نجم غريب حرك مكونات النظام الشمسي
نجم غريب حرك مكونات النظام الشمسي

2018-03-27

"جوجل" مهددة بالتفكيك من قبل الاتحاد الأوروبي
"جوجل" مهددة بالتفكيك من قبل الاتحاد الأوروبي

2018-03-26

الأكثر قراءة

إنّهم يغنّون في جنازة!

إنّهم يغنّون في جنازة!

2018-03-27
نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر ارتفاع درجة حرارته

نقل نتنياهو إلى المستشفى إثر ارتفاع درجة حرارته

2018-03-27
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة فلسطينيين

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتقال ثلاثة فلسطينيين "تسللوا" من غزة

2018-03-27
رؤساء سابقون للموساد قلقون على مستقبل إسرائيل

رؤساء سابقون للموساد قلقون على مستقبل إسرائيل

2018-03-27
خبير ديمغرافي إسرائيلي: نعيش الآن واقع الدولة الثنائية القومية

خبير ديمغرافي إسرائيلي: نعيش الآن واقع الدولة الثنائية القومية

2018-03-27