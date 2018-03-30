بيتكوين تهبط لأدنى مستوى خلال 7 أسابيع

هبطت عملة "بيتكوين" الافتراضية بشكل حاد في تعاملات اليوم الجمعة دون 7 آلاف دولار، مسجلة أدنى مستوياتها في 7 أسابيع، وسط خسائر كبيرة طالت أداء جميع العملات الافتراضية.

تأتي خسائر العملات الافتراضية وسط ضغوط تتعرض لها بشكل مستمر سواء من جانب التشريعات لمنع تداولها، أو عبر حرب تصريحات من كبار المسؤولين حول العالم، بسبب تقلباتها الشديدة واستغلالها في أنشطة غير مشروعة.

وبحلول الساعة (11:56 تغ)، انخفضت "بيتكوين" الأكثر شهرة، بنسبة 7.64 بالمائة إلى 6958 دولارا، بقيمة سوقية 118.7 مليار دولار، وهبطت عملة "إيثيريوم" بنسبة 6.11 بالمائة إلى 387.1 دولارا.

كذلك تراجعت عملة "ريبل" بنسبة 6.82 بالمائة إلى 0.49 دولار بقيمة سوقية 19.94 مليار دولار، فيما انخفضت عملة "بيتكوين كاش" 2.74 بالمائة إلى 700.84 دولار بقيمة سوقية 12.03 مليار دولار.

وتتجه العملات الافتراضية مع نهاية الربع الأول الجاري لتسجيل أكبر خسائر ربعية منذ 2011، بعدما قفزت بنحو قياسي جاوز 1400 بالمائة في العام الماضي.