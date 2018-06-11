  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

تطوير برنامج لتخفيف الألم بغرف الطوارئ باستخدام الواقع الافتراضي

تاريخ النشر: 11/06/2018 - 08:40

تطوير برنامج لتخفيف الألم بغرف الطوارئ باستخدام الواقع الافتراضي
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: باسل مغربي

مجرّد التفكير في زيارة قسم الطوارئ في المستشفيات أمر مزعج لكثير من الناس حتى دون التعرض للألم أو لمشقة الفحص أو العلاج.

لكن ثلاثة خريجين في فرنسا ابتكروا برنامجا باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي لتهدئة المرضى بل وزيادة قدرتهم على تحمل الألم دون استخدام عقاقير.

وقال رضا خودرا، أحد الخريجين الثلاثة الذين لا تتجاوز أعمارهم 24 عاما "ما نقدمه هو عالم تأملي نأخذ فيه المرضى في جولة في نمط تفاعلي ليعزفوا الموسيقى أو يرسموا أو يحلوا لغزا“.

وبينما ينتقل المرضى من خلال نظارات العالم الافتراضي إلى حدائق زن أو سفوح الجبال التي تغطيها الثلوج في اليابان يصبحون أكثر تحملا لإجراءات مؤلمة مثل خياطة جرح أو علاج حرق أو تركيب قسطرة بولية أو رد كتف مخلوع لمكانه.

وقال رئيس قسم الطوارئ في مستشفى سان جوزيف بباريس، أوليفييه جانانسيا: ”مشروع الواقع الافتراضي (...) يمكننا من توفير أسلوب لتشتيت انتباه المرضى وتقليل شعورهم بالألم والقلق عند علاجهم في غرفة الطوارئ“.

 


#تخفيف الألم
#الألم
#الواقع الافتراضي

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"إن بي سي" تكشف عن استعدادات الأميركيين للتجسس الصيني بسنغافورة
"إن بي سي" تكشف عن استعدادات الأميركيين للتجسس الصيني بسنغافورة

2018-06-10

"ناسا" تعلن رصد مادة عضوية على سطح المريخ
"ناسا" تعلن رصد مادة عضوية على سطح المريخ

2018-06-09

تقنيّة حديثة وأقلّ تكلفة لامتصاص الكربون من طبقة الأوزون
تقنيّة حديثة وأقلّ تكلفة لامتصاص الكربون من طبقة الأوزون

2018-06-08

الأكثر قراءة

لاجئ سوداني يعتدي على سائق حافلة عربيا في تل أبيب

لاجئ سوداني يعتدي على سائق حافلة عربيا في تل أبيب

2018-06-10
وفد مغربي تطبيعي يزور إسرائيل

وفد مغربي تطبيعي يزور إسرائيل

2018-06-10
حالة الطقس: أجواء صيفية حارة ومغبرة

حالة الطقس: أجواء صيفية حارة ومغبرة

2018-06-10
بعد صلاح.. راموس كاد يتسبب بإصابة لاعب تونسي

بعد صلاح.. راموس كاد يتسبب بإصابة لاعب تونسي

2018-06-10

"مؤتمر خليجي" لدعم الأردن: المال مقابل الرضوخ لصفقة القرن؟

2018-06-10