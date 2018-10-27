"إيه بي بي": روبوتات تصنّع روبوتات في الصين

أعلنت مجموعة "إيه بي بي" السويسرية للمعدات الهندسية اليوم السبت عن مشروعها لبناء مصنع جديد فيه أجهزة روبوتات تصنع أجهزة روبوتات، في مدينة شنغهاي الصينية، بتكلفة 150 مليون دولار.

والمصنع الجديد سيكون بالقرب من مجمع تكنولوجيا أجهزة الإنسان الآلي التابع لمجموعة "إيه بي بي" في الصين، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله بحلول نهاية عام 2020 وأن ينتج أجهزة للصين ولبلدان أخرى في آسيا.

والصين هي ثاني أكبر سوق لمجموعة "إيه بي بي" بعد الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة أولريتش سبيسهوفر، في بيان إعلان المشروع "أصبحت شنغهاي مركزا حيويا لريادة التكنولوجيا المتقدمة، للشركة وللعالم".

وتعكف الصين على توسيع نطاق قوتها العاملة من أجهزة الإنسان الآلي مع ارتفاع أجور العمالة البشرية. وقالت الشركة إن واحدا من بين كل ثلاثة أجهزة بيعت في عام 2017 على مستوى العالم ذهب إلى الصين التي اشترت قرابة 138 ألف جهاز.

وأضافت الشركة أن مصنعها الجديد الذي سيشيد على مساحة 75 ألف قدم مربع سيستخدم برمجيات تسمح للبشر وأجهزة الإنسان الآلي بالعمل معا في أمان قائلة إن أجهزة "يومي" الآلية التي تصنعها والمصممة للعمل جنبا إلى جنب مع الإنسان، ستؤدي العديد من مهام تجميع القطع الصغيرة المطلوبة لتصنيع أجهزة روبوت "إيه بي بي".

وقال متحدث إن الأجهزة التي تؤدي أدوارا من بينها تصنيع السيارات وتجميع الأجهزة الإلكترونية، ستصنع أجهزة روبوت للعديد من الصناعات في مصنع شنغهاي.

ولم تكشف الشركة عن عدد العمالة الجديدة بالمصنع، لكنها قالت إنها ستزيد من الاعتماد على العمالة من أجهزة الإنسان الآلي التي يتجاوز عددها في الوقت الحالي ألفي جهاز "إيه بي بي" في الصين.