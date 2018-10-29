أعلنت صحيفة "ذي تيلغراف" البريطانية، اليوم الإثنين، أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سوف يُلغي زر الإعجاب بالتغريدات.

لكن الشركة أعلنت في بيان، نشرته على موقعها، أن الأنباء غير صحيحة تماما، حيث قالت إن طاقمها يبحث منذ مدّة في "إعادة النظر" وابتكار طرق جديدة لتقديم خدماتها "لضمان تحفيز النقاش الصحي" على منصتها.

وأضافت الشركة في بيانها، أن إعادة النظر تشمل أيضا زر الإعجاب، لكنها أصرت على أن هذه العملية ما زالت بمراحلها الأولى، وأنها "لا تخطط" للإفصاح عن أي شيء في هذه الفترة.

As we've been saying for a while, we are rethinking everything about the service to ensure we are incentivizing healthy conversation, that includes the like button. We are in the early stages of the work and have no plans to share right now. https://t.co/k5uPe5j4CW — Twitter Comms (@TwitterComms) October 29, 2018

وكانت الشركة غيّرت زر الإعجاب عام 2015، من إشارة "نجمة" إلى إشارة "قلب" أحمر، والذي بات يستخدمه اليوم الملايين من أصحاب الحسابات في الموقع، للتعبير عن إعجابهم بتغريدة ما، دون الحاجة إلى إعادة نشرها.

كما يساهم "القلب" أيضا، في مساعدة المستخدم على تتبع المنشورات التي أعجبته أو وجدها مثيرة للاهتمام، حتى لا تُنسى على المنصة.

وقال موقع أخبار التكنولوجية "تيك كرانتش"، إن رغم نجاعة "القلب"، إلا أنه "لا شيء مقدس في عالم التواصل الاجتماعي"، حيث أنه يُستخدم في بعض الأحيان لـ"الإساءة" أيضا، فازدياد عدد الإعجاب بتغريدة ما، يزيد من رواجها وشهرتها على "تويتر" وبالتالي يُعزز من إمكانية ظهورها لمستخدمين أكثر، ليسوا مرتبطين بالضرورة بالشخص أو الحساب الذي كتبها، بغض النظر عما إذا كان محتواها سيئا أم جيّدا.

وأشار "تيك كرانتش" إلى أن "تويتر" يُعاني أيضا من منصة رقابة غير ناجحة، حيث أنها قد تسمح "عن طريق الخطأ" لبعض المغردين المسيئين بالاستمرار باستخام منصتها رغم التبليغات.

ولفت "تيك كرانتش" إلى أن "تويتر" قد لا يحتاج إلى إزالة زر "القلب"، فيمكنه أن يُعدد خيارات التفاعل مع التغريدات كما يفعل موقع "فيسبوك" مع المنشورات، أو ببساطة أن يغير الخوارزمية التي تعمل على خاصية الإعجاب بحيث لا تحظى بانتشار واسع.