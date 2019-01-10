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إيران سترسل قمرين صناعيين إلى الفضاء رغم اعتراض أميركا

تاريخ النشر: 10/01/2019 - 13:38

إيران سترسل قمرين صناعيين إلى الفضاء رغم اعتراض أميركا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨

صرّح الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده سوف ترسل قريبًا قمرين صناعيين إلى مدار كوكب الأرض، باستخدام صواريخ إيرانية الصنع.

وقال روحاني، اليوم الخميس، إن الإطلاق سوف يحدث "قريبا خلال الأسابيع المقبلة".

واعتادت إيران على عرض إنجازاتها في برنامجها الفضائي في شباط/ فبراير من كل عام، خلال ذكرى الثورة الإسلامية عام 1979.

ويذكر أن إيران أرسلت عدة أقمار صناعية قصيرة العمر إلى المدار خلال العقد الماضي، وفي عام 2013 أرسلت قردا في الفضاء.

وتخشى الولايات المتحدة وحلفاؤها من استخدام نفس تكنولوجيا إطلاق الأقمار الصناعية لتطوير صواريخ بعيدة المدى.

وذكرت الولايات المتحدة أن خطط إيران لإرسال الأقمار الصناعية إلى المدار تظهر تحديها لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يدعو إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.

وتصرّ إيران على أن عمليات الإطلاق لا تنتهك قرار مجلس الأمن.



من عرب 48

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