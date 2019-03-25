"آبل تي في" خدمة تلفزيونيّة جديدة تُنافس "نيتفليكس"

كشفت شركة" آبل" يوم الإثنين، عن منتجات جديدة للمستخدمين تعتمد أغلبها على نظام الاشتراكات الشهرية، لتدخل بذلك المنافسة في مضمار خدمات البث التلفزيوني عبر الاشتراكات الشهرية، إذ أعلنت خدمة "آبل تي في بلس" التي ستضمُّ عروضا وأفلاما خاصة بها.

(أ ب)

وأطلقت الشركة في مؤتمر صحافي من كاليفورنيا خدمة بالإضافة إلى "آبل تي في بلس"، "آبل نيوز بلس"، و"آبل آركيد"، و"آبل كارد".

وستكونُ الخدمة الجديدة منافِسةً لـ"نتفليكس" و"أمازون برايم فيديو"، إذ تعد آبل مستخدميها بأنهم سيعيشون تجربة إبداعية جديدة خلال مشاهدتهم للبرامج والقصص والأفلام والوثائقيات التي ستُعرض مع حلول خريف العام الحالي.

(أ ب)

وبيّنت الشركةُ أن المستخدمين ومن خلال الخدمة التي ستكون مُتاحة للاشتراك في مطلع أيار/ مايو، وتتيح للمشتركين مشاهدة قنوات، منها HBO و Starz وSHOWTIME وCBS؛ سيكونون على موعد مع برامج وأفلام للمشاهير الذين يحبونهم مثل المذيعة أوبرا وينفري والممثلة جنيفر أنستون.