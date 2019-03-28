تغيير تاريخ ميلادك قد يحرمك من حسابك على"تويتر"

نوّهت "تويتر" مستخدميها من الوقوع في فخ خدعة "تغيير تاريخ الميلاد" التي تشير إلى ظهور نظام ألوان بديل في تطبيقها إذا غيّروا عام ميلادهم إلى 2007، وطالبت الشركة مستخدميها عبر تغريدة عدم القيام بذلك.

وصرّحت "تويتر" أن ذلك يؤدي إلى إخراج ضحايا الخدعة من نظام الشبكة، كونها تحظر كباقي الشبكات الاجتماعية استخدامها لمن هم دون سن الثالثة عشرة، منذ شهر أيار العام الماضي.

ولا يسمح للشركات داخل الاتحاد الأوروبي بتوفير عقود خدمة مع المستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عامًا دون إذن من الوالدين، وذلك حسب لائحة حماية البيانات العامة التي تم اعتمادها مؤخرًا.

ويجري تداول الخدعة منذ أيام، وحصلت إحدى التغريدات المروجة للخدعة على قربة 20 ألف أعادة تغريد منذ نشرها الأول.

وغرّدت "تويتر" معقبةً "لقد لاحظنا أن هناك حيلة تحاول حث الناس على تغيير تاريخ ميلادهم في ملفهم الشخصي حتى عام 2007، لإظهار ألوان جديدة. من فضلك لا تفعل هذا. سوف يتم تسجيل خروجك من حسابك لأنك تحت سن 13 عامًا".

وتحظر معظم الشبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، ويفترض ان تتضمن فحصًا مثل تاريخ الميلاد لضمان الالتزام بهذه القواعد.