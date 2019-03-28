  2. علوم وتكنولوجيا
  3. أخبار التكنولوجيا

تغيير تاريخ ميلادك قد يحرمك من حسابك على"تويتر"

تاريخ النشر: 28/03/2019 - 16:57

تغيير تاريخ ميلادك قد يحرمك من حسابك على"تويتر"
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

نوّهت "تويتر" مستخدميها من الوقوع في فخ خدعة "تغيير تاريخ الميلاد" التي تشير إلى ظهور نظام ألوان بديل في تطبيقها إذا غيّروا عام ميلادهم إلى 2007، وطالبت الشركة مستخدميها عبر تغريدة عدم القيام بذلك.

وصرّحت "تويتر" أن ذلك يؤدي إلى إخراج ضحايا الخدعة من نظام الشبكة، كونها تحظر كباقي الشبكات الاجتماعية استخدامها لمن هم دون سن الثالثة عشرة، منذ شهر أيار العام الماضي.

ولا يسمح للشركات داخل الاتحاد الأوروبي بتوفير عقود خدمة مع المستخدمين تقل أعمارهم عن 13 عامًا دون إذن من الوالدين، وذلك حسب لائحة حماية البيانات العامة التي تم اعتمادها مؤخرًا.

ويجري تداول الخدعة منذ أيام، وحصلت إحدى التغريدات المروجة للخدعة على قربة 20 ألف أعادة تغريد منذ نشرها الأول.

وغرّدت "تويتر" معقبةً "لقد لاحظنا أن هناك حيلة تحاول حث الناس على تغيير تاريخ ميلادهم في ملفهم الشخصي حتى عام 2007، لإظهار ألوان جديدة. من فضلك لا تفعل هذا. سوف يتم تسجيل خروجك من حسابك لأنك تحت سن 13 عامًا".

وتحظر معظم الشبكات  التواصل الاجتماعي الرئيسية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا، ويفترض ان تتضمن فحصًا مثل تاريخ الميلاد لضمان الالتزام بهذه القواعد.

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#تويتر
#تغيير تاريخ الميلاد
#خدعة
#تغريدة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

وادي الحيتان: 40 مليون سنة من التطوّر البيئي الساحر في مصر
وادي الحيتان: 40 مليون سنة من التطوّر البيئي الساحر في مصر

2019-03-28

الهند تُسقط قمرا صناعيا وتصبح قوة فضائية عظمى
الهند تُسقط قمرا صناعيا وتصبح قوة فضائية عظمى

2019-03-27

سعيٌ أميركيّ للعودة إلى القمر بحلول 2024
سعيٌ أميركيّ للعودة إلى القمر بحلول 2024

2019-03-27

الأكثر قراءة

"عدوان جوي إسرائيلي على ريف حلب"

2019-03-27
#نبض_ الشبكة: إقالة أشهر جراح قلب في فلسطين

#نبض_ الشبكة: إقالة أشهر جراح قلب في فلسطين

2019-03-27
جامعة تل أبيب: اعتداء على طالب عربي بعد منشورات تحريضية

جامعة تل أبيب: اعتداء على طالب عربي بعد منشورات تحريضية

2019-03-27
قرار ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان: خلفياته ودوافعه

قرار ترامب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان: خلفياته ودوافعه

2019-03-27
حيفا: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

حيفا: إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار

2019-03-27