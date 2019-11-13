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"فيسبوك" يستخدم كاميرا جهازك الـ"آيفون" دون علمك! فضيحة جديدة؟

تاريخ النشر: 13/11/2019 - 17:11

"فيسبوك" يستخدم كاميرا جهازك الـ"آيفون" دون علمك! فضيحة جديدة؟
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨

كشف مستخدمون لموقع "فيسبوك" صباح اليوم، الأربعاء، عن خلل في التّطبيق على أجهزة "آيفون" يسمح لها باستغلال أذونات المستخدم واستخدام كاميرا الهاتف في الخلفيّة دون علمه.

وجاء الكشف بعد أن نشر مستخدم يدعى جوشوا ماديكس مقطع فيديو عبر "تويتر" يظهر فيه أنّ كاميرا الهاتف تعمل تعمل بنشاط في الخلفية أثناء التمرير في التطبيق.

ليتفاعل معه مستخدمون آخرون عديدون بنشر مقاطع فيديو أخرى تظهر الخلل وبعدة طرق مختلفة من بينها قسم القصص عند تحويل مسك الهاتف من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي، وتظهر في جانب الشاشة الكاميرا وهي تعمل على الجانب الأيسر من الشاشة عند فتح صورة في التطبيق ونقلها نحو الأسفل.

وفي أعقاب هذه المنشورات، وجّه موقع "ذا نيكست ويب" التّقنيّ تحذيرًا إلى أصحاب أجهزة "آيفون" ومنظومات التّشغيل iOS، وخاصًّة بنسخة 13.2.2.

وقد بيّن ماديكس أنّه واجه المشكلة نفسها في خمسة أجهزة "آيفون"، تعمل بنظام iOS 13.2.2، لكنّه أوضح أنّه لم يستطع التأكّد على نظامي تشغيل iOS 12 و iOS 13.1.3اللّذان لا يظهران بالفعل أن الكاميرا تعمل بشكل نشط في الخلفية، وإن كان هذا لا يعني أنّها غير مستخدمة في الواقع.

في المقابل، قال قال نائب الرئيس للسلامة والنزاهة في "فيسبوك"، غاي روزن، على حسابه الرّسميّ في "تويتر" إنّ الشّركة اكتشفت الخلل مؤكّدًا أنّه ليس ثغرةً أمنيّة ولا اختراقًا للخصوصيّة، بعد تأكيده على أنّ استخدام الكاميرا لم يكن يخزّن البيانات الّتي يصل لها في أيّ مكان في التّطبيق.


#فيسبوك
#الخهصوصية
#الكاميرا
#أذونات الوصول
#آيفون

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