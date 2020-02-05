سيارة "نيسان" ذاتية القيادة تكمل الرحلة الأطول من نوعها

أكملت سيارة من صنع شركة "نيسان" رحلة طولها 370 كيلومترًا بدون سائق في بريطانيا، وهي الرحلة الأطول والأشد تعقيدًا من نوعها في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يحدث ثورة في مجال السفر.

وتسعى بريطانيا لاجتذاب مطوّري السيارات ذاتية القيادة لاقتناص فرصة في هذا القطاع الذي قد تصل قيمته إلى 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2035، وفقًا للتقديرات البريطانية.

وقطعت السيارة "نيسان ليف" الرحلة من المركز الفني الأوروبي التابع للشركة اليابانية، إلى مصنعها في ساندر لاند شمال شرقي البلاد، إلى جانب السيارات التقليدية. وشملت الرحلة طرقًا سريعة ومفترقات ليست مأهولة بشكلٍ تام، واستخدمت تكنولوجيا متطورة ومدعومة بنظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس)، ومعدات ترصد الضوء، وتحدد الأبعاد لتفادي العقبات أثناء السير على الطرق.

وقال مدير المشروعات في مركز نيسان الفني، بوب باتمان، إن "هذا المشروع مكّن المركز من تطوير مركبة ذاتية القيادة، يمكنها مواجهة التحديات على الطرق البريطانية، والتي تعتبر فريدة من نوعها في هذا الجزء من العالم بميادينها المعقدة، وحاراتها الخاصة بالسرعات العالية دون علامات على الطريق".

ويُذكر أن نيسان قالت سابقًا إن "نهج بريطانيا المرن فيما يتعلق بتجربة المركبات الذاتية القيادة، ساعد في اختيار لندن لأول اختبارات للشركة في أوروبا، عندما انطلقت سيارة ذاتية القيادة، في عام 2017، بسرعة 80 كيلومترًا في الساعة.