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آبل ترفض استخدام شخصيات شريرة في الأفلام لمنتجاتها

تاريخ النشر: 01/03/2020 - 11:40

آبل ترفض استخدام شخصيات شريرة في الأفلام لمنتجاتها
(أ ب)
عرب ٤٨

قال مخرج أفلام الخيال العلمي الشهير، رايان جونسون، إن شركة "آبل" ستتوقف عن السماح للأفلام منح الشخصيات "الشريرة" فيها إماكنية استخدام أجهزة "آيفون".

وجاء ذلك في حديث أجراه المخرج مع مجلة "فانيتي فير"، إذ أوضح: "يسمحون لك أجهزة 'آيفون' بالأفلام، لكن بشرط ألا يستخدمها الأشرار".

وقال مازحا إن الكشف عن هذه المعلومات يمكن أن يفسد الغموض في الأفلام مستقبلا، من خلال منح المشاهد القدرة على تمييز "الأخيار" من "الأشرار" بناء على استخداماتهم للهواتف الذكية. وأضاف ساخرا: "كل مخرج سينمائي يحتوي فيلمه على شخص شرير يفترض أنه سري، سيسعى لقتلي الآن".

وقال موقع أخبار التكنولوجيا "ذي فيردج"، إن هناك شائعات كثيرة تشير إلى أن "آبل" تحاول السيطرة على كيفية استخدام منتجاتها، تقول إحدى هذه الشائعات إن الشركة اشترطت على مستخدمي منتجاتها في الأعمال الفنية، "عرضها بأفضل صورة وسياق إيجابي".

وأضاف الموقع أن هذا يصعّب على منتجي الأفلام الراغبين بالحصول على تمويل إنتاجي.

وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من الشركات الاحتكارية العملاقة من مختلف المجالات، تتبع نهجا مشابها عند تمويل الأفلام، وعلى سبيل المثال، ترفض شركات صناعة المشروبات الغازية العملاقة، أن تُظهر الأفلام شخصيات يلقون بمنتجاتها في حاويات النفايات حتى بعد الانتهاء من شربها.

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#آبل
#أفلام
#آيفون

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