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شركة صينية تطور أزرار مصاعد لمواجهة كورونا

تاريخ النشر: 04/03/2020 - 12:43

شركة صينية تطور أزرار مصاعد لمواجهة كورونا
توضيحية (pixabay)
عرب ٤٨ ووكالات

ابتكرت شركة صينية، مؤخرًا، أزرار مصعد تعمل من دون الحاجة إلى الضغط عليها، وتسمح للركاب باستخدام لوحة تحكم مختلفة، تحسبا لتفشي مرض فيروس كورونا المستجد.

وكتبت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشركة الصينية الناشئة اخترعت لوحة زجاجية تعمل بتقنية "ناقل حركة مزدوج" (DCT)، تعتمد على المستشعرات الإلكترونية.

وتعمل اللوحة على استشعار واكتشاف حركة يد الراكب في الهواء للتعرف على الطابق الراغب في الصعود إليه، دون الحاجة إلى الضغط على الأزرار أو حتى لمسها.

ويمكن أن تحارب هذه التقنية الجديدة انتقال فيروس "كورونا" من شخص لآخر، عن طريق لمس أزرار المصعد، وذكر المصدر أن الاختراع الجديد تم اعتماده مؤخرا في عدد من المؤسسات الصينية، من بينها مستشفى بمقاطعة آنهوي، شرقي الصين.

وقالت الشركة المصنعة إن التكنولوجيا الجديدة سيتم استخدامها في مزيد من البنايات العمومية في مختلف أنحاء الصين، خلال الأيام المقبلة.

ويعتقد الخبراء أن المصعد يبقى مكانا شديد الخطورة، لأن كل من بداخله يظلون محاصرين لفترة، ويتنفسون الهواء نفسه ويضغطون على الأزرار نفسها.

وتسبب الفيروس المستجد المعروف رسميا باسم "كوفيد 19" في وفاة أكثر من 3180 شخصا وإصابة ما يقرب من 92 ألف شخص، في حوالي 80 دولة، لكن أغلب الضحايا في الصين.

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#كورونا
#أزرار مصعد
#المستشعرات الإلكترونية
#شركة صينية

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