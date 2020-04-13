"كويبي" منصة بث فيديو جديدة تنافس "نتفليكس" ومنصات أخرى

انطلقت منصة بث فيديو جديدة تدعى "كويبي" (Quibi) وهي اختصار لمصطلح (Quick Bites)، والتي تقدم المحتوى لمستخدمي الهواتف الذكية فقط، تناقس منصات بث مثل "نتفليكس" وآمازون" وغيرها.

فما الذي تقدمه هذه المنصة الجديدة لتكون قادرة على منافسة كبرى شركات البث الرقمي مثل: "نتفليكس"، و"آمازون"، و"آبل"، و"ديزني"؟

تقدم "كويبي" العروض الأصلية والمعاد تصويرها والأفلام، على هيئة سلسلة من فصول قصيرة تصل مدتها إلى 10 دقائق أو أقل، مستهدفةً جيل الألفية الذين تترواح أعمارهم بين 18 و44 عامًا، والذين لا يجدون وقتًا كافيًا لمشاهدة العروض الطويلة، وبالتالي يمكنهم مشاهدة هذه العروض القصيرة على مدار اليوم من خلال هواتفهم أثناء التنقل، أو خلال فترات الراحة من العمل.

وحددت الشركة مجموعات الإنتاج الخاصة بها في 3 فئات من المحتوى الأصلي، أولها؛ الأفلام والمسلسلات المقسمة إلى فصول قصيرة تتراوح مدتها بين 7 و10 دقائق. أي عروضا ارتجالية مثل عروض تلفاز الواقع، التي ربما تكون أكثر الفئات الواعدة نظرًا لكثرة المعجبين بهذه العروض من جيل الألفية. ثانيا؛ التحديثات الإخبارية التي تتراوح مدتها بين 5 و6 دقائق، والتي تعاقدت من أجلها (Quibi) مع عدد من الجهات الإعلامية الكبيرة مثل: (BBC) و (NBC News) و (Weather Channel) و (Telemundo) و (ESPN).

وجذبت المنصة أسماء كبيرة في هوليوود، ابتداءً من جايسون بلوم، وستيفن سبيلبرغ، مرورًا بتوم كروز،، إدريس ألبا، وجينيفر لوبيز، وكريسي تيجين، وحتى ليبرون جيمس لاعب كرة السلة الأميركي.

ووفر التطبيق خطتين للاشتراك؛ الأولى بقيمة 4.99 دولارات مع إعلانات قصيرة، والثانية بقيمة 7.99 دولارات بدون إعلانات تمامًا. كما تقدم الشركة إصدارًا تجريبيًا مجانيًا لمدة 90 يومًا، وهي مدة زمنية أطول من باقي المنصات وقت أطول وهذا يجعل من (Quibi) منافسًا كبيرًا، سواء من حيث السعر أو الفترة التجريبية المجانية.

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