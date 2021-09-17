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وفاة مخترع الآلة الحاسبة المحمولة كلايف سنكلير

تاريخ النشر: 17/09/2021 - 09:23

وفاة مخترع الآلة الحاسبة المحمولة كلايف سنكلير
البريطاني كلايف سنكلير (أ ف ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

توفي مخترع الآلة الحاسبة المحمولة والكمبيوترات المنزلية الميسورة الكلفة، البريطاني كلايف سنكلير، عن عمر ناهز 81 عاما؛ حسب ما ذكرت عائلته للإعلام.

وفارق سنكلير الحياة في منزله في لندن بعد صراع مع المرض لأكثر من 10 سنوات؛ وفق ما أفادت به وسائل الإعلام البريطانية.

وكان سنكلير يعمل على ابتكارات الأسبوع الماضي، "لأنّ هذا ما كان يستهويه"، بحسب ما كشفت ابنته لـ "بي بي سي".

وصرّحت ابنته "كان ابتكاريا ومبدعا. وكان الأمر بمثابة مغامرة شيّقة له. وكان ذاك شغفه".

ومن أبرز ابتكارات سنكلير، الآلة الحاسبة الإلكترونية المحمولة سنة 1972.

وقد سمحت هذه الآلة المعروفة باسم "سنكلير زد اكس 80" التي أطلقت في السوق سنة 1980 وكانت تباع في تلك الفترة بما يقارب مئة جنيه إسترليني بتعميم الحوسبة في أوساط الأسر في بريطانيا والخارج.

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#كلايف سنكلير
#الآلة الحاسبة
#تكنولوجيا

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