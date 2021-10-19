"بيكسل 6": جوجل تُطلق هواتفها الجديدة... هذه أبرز مميّزاتها

أعلنت شركة "جوجل"، الثلاثاء عن تشكيلة هواتف "بيكسل" الجديدة، موضحة أنّ سعري هاتفي "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"، تبلغ 599 دولارا و 899 دولارا على التوالي، ولافتة إلى أن سعة التخزين في النموذجين الأساسيين للهاتفين تبلغ 128 غيغابايت. كما أطبقت الشركة عددا من المنتجات والتقنيات الأخرى.

إلا أنه يمكن تجهيز بيكسل 6 بسعة تصل إلى 256 غيغابايت، في حين يمكن تجهيز "بيكسل 6 برو" بسعة تصل إلى 512 غيغابايت.

وهاتفا "بيكسل 6" و"بيكسل 6 برو"، متاحان للطلب المسبق منذ الثلاثاء، في حين سيتوفران في الأسواق في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وذكرت "جوجل" أن شركات الاتصالات الأميركية الكبرى تبيع الهاتفين، بالإضافة إلى تجار التجزئة مثل Costco وBest Buy وAmazon وGoogle Store وWalmart.

ويأتي تصميم الهاتفين الجديدين، اللذين تتيحهما الشركة، بثلاثة ألوان مختلفة، مميزا نوعا ما، إذ إنه أكثر لمعانًا من النسخ السابقة للشركة، مع إطارات معدنية مصقولة في "بيكسل 6"، وظهر زجاجي لامع على كليهما.

وقالت الشركة إن "بيكسل" يتميز "بتصميم جديد وجريء هذا العام... أول شيء ستلاحظه هو شريط الكاميرا، الذي يمنح الهاتف تصميمًا متناسقًا يضع الكاميرا في المقدمة والوسط".

وفي ما يخصّ الكاميرا، فقد ذكرت الشركة أنه تمت ترقية الكاميرا الرئيسية مع مستشعر 50 ميغابكسل، تستقبل ضوءًا 2.5 مرة أكثر من الجيل السابق.

كما أوضحت وجود مستشعر آخر واسع للغاية بدقة 12 ميغابكسل، وجهاز تليفوتوغرافي بدقة 48 ميغابكسل، مع ’زوم’ بصريّ يصل إلى أربع مرات.

ولفتت "جوجل" إلى أنّ جهازيها، يتيحان حذف الأشياء الموجودة في الخلفية في الصورة التي يلتقطتها المستخدِم، موضحة أن الذكاء الاصطناعي يملأ الفراغ الذي تم إنشاؤه في الصورة.

وذكرت أنها زوّدت هاتفيها ببرنامج يتعامل مع الوجوه غير الواضحة، مشيرة إلى أنه إذا اكتشف أحد الجهازين وجهًا، فإنه ينتقل إلى الكاميرا باستخدام مستشعر واسع للغاية، لتكون الصورة أكثر دقة.

وفي حال كانت الحالة المختارة من قِبل المستخدِم هي "الحالة الضبابية"، فإنّ انتقال الكاميرا للمستشعر الواسع، سيتيح للكاميرا الحصول على تعريض ضوئي أفضل، وبالتالي جودة أفضل.

ويحوي الهاتفان على نواتين عاليتا الطاقة، ونواتان متوسطتا الطاقة، وأربعة نوى منخفضة الطاقة، ومعالج مساعد مخصص للأمان، ونواة حوسبة خاصة، ونواة معالِجة للصور كذلك.