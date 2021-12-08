عطل جزئي بخدمة الحوسبة السحابية لـ"أمازون"

عرب ٤٨ / أ ف ب

تعطلت خدمة الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة "أمازون"، أمس الثلاثاء، جزئيا ما أثّر على بعض زبائن الشركة الرائدة عالميا في القطاع، على ما أعلنت المجموعة الأميركية ومستخدمون.

وأكدت "أمازون ويب سرفيسز" (إيه دبليو إس)، الذراع المخصصة لخدمات الحوسبة السحابية ضمن المجموعة العملاقة، عبر موقعها لتتبع انتظام خدماتها "لاحظنا أثرا على واجهات عدة لبرمجة التطبيقات في منطقة شرق الولايات المتحدة".

وأضافت "حددنا سبب المشكلة ونعمل بصورة فاعلة على إصلاحها".

وذكر موقع "غيزمودو" المتخصص أن العطل أثّر على عمل منصة التجارة الإلكترونية "أمازون" وخدمة البث التدفقي "ديزني بلاس" وتطبيق الدفع الإلكتروني "فينمو" (باي بال).

وكُتبت على موقع العلاقات بين المستثمرين في "تويتر"، حيث كان مقررا عرض بث حي لمؤتمر مع رئيس الشبكة الجديد باراغ أغراوال، رسالة جاء فيها "نواجه مشكلة في الاتصال بشبكة ‘إيه دبليو إس‘" المضيفة للمؤتمر.

ولفتت "تويتر" إلى أن "هذا المؤتمر سيُسجل ويُعرض على الإنترنت حالما تعود الشبكة إلى العمل بصورة طبيعية".

ولم تعط "أمازون" في اتصال معها أي تفاصيل إضافية. غير أنها أفادت عبر موقعها أن العطل أصاب "بعض أدوات التحكم والاستجابة للحوادث"، ما تسبب بتأخيرها في الإبلاغ عن المشكلة.