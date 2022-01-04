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سلامة الطيران تُرجئ خدمة الاتصالات بشبكة "5G" بأميركا

تاريخ النشر: 04/01/2022 - 14:41

سلامة الطيران تُرجئ خدمة الاتصالات بشبكة "5G" بأميركا
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب

أرجأت شركتا الاتصالات الأميركيتان "إيه تي أند تي" و"فيرايزن" إطلاق خدمة الاتصال اللاسلكي بشبكة الجيل الخامس "5 جي"؛ بسبب مخاوف من تداخلها مع معدات سلامة الطيران.

وأعلنت شركة "إيه تي أند تي" أنه " بناء على طلب وزير النقل الأميركي بيت بوتيدجادج وافقنا طواعية على تأخير إضافي لمدة أسبوعين لنشرنا خدمات الاتصال اللاسلكي العاملة بشبكة 5 جي".

وأوضحت الشركة "نعلم أن سلامة الطيران وشبكات 5 جي يمكن أن يتعايشا، ونحن على ثقة بأن مزيدا من التعاون والتقييم الفني سيبدد كل الشكوك".

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من رفض "إي تي أند تي" و"فيرايزن" طلب تأخير إطلاق خدمة الاتصالات بشبكة 5 جي التي كانت مقررة الأربعاء، ما دفع شركات طيران إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية.

وبحسب ممثلين لقطاع الطيران، جرى التوصل أولا إلى مسودة اتفاق في اللحظة الأخيرة مع "إي تي أند تي" ثم مع "فيرايزن" لإرجاء نشر نطاقات التردد العاملة بشبكة 5 جي لمدة 15 يوما.

وأثارت الهيئات الناظمة للملاحة الجوية مخاوف من أن يتداخل النظام الجديد مع الأجهزة التي تستخدمها الطائرات لقياس الارتفاع، وقد أرجئ إطلاقه الذي كان مقررا في 5 كانون الأول/ ديسمبر، مرة أولى.

وقال مسؤول في قطاع الطيران "لم يوقّع أحد أي شيء حتى الآن، لكن في هذه المرحلة، علقّ نشرها لمدة أسبوعين فيما يعمل المعنيون بجهد للتوصل إلى اتفاق".

وخلال هذه الفترة، ستتم على وجه الخصوص مراجعة التغييرات التي أجريت على المرافق في المطارات من قبل إدارة الطيران الفدرالية "للتأكد من أنها تلبي كل شروط السلامة للرحلات" على ما قال أحد المسؤولين في القطاع.

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#أميركا
#الجيل الخامس
#سلامة الطيران
#فيرايزن
#إيه تي أند تي

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