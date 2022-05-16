"زووم" تطوِّر أدواتها

استحوذت شركة "زووم" للمحادثات على الشركة الناشئة "سولفي" ومنصة محادثات أخرى تعمل من خلال الذكاء الاصطناعي والتفعيل الآلي لدعم العملاء.

وأعلنت الشركة في وقت سابق من هذا العام عن حل جديد لخدمة العملاء، الذي يستفيد من إمكانات "زووم" الحالية.

وقالت "زووم" بتصريح رسمي إنه "من خلال الجمع بين وظائف مركز الاتصال وحلول الاتصالات الموحدة من ‘زووم‘، يمكن أن يعمل ‘مركز الاتصال‘ كحل مستقل لتجربة العملاء أو يندمج مباشرةً في موقع ويب أو تطبيق موجود".

ويُشار إلى أن مركز الاتصال يهدف إلى إعادة تعريف فئة مركز الاتصال من خلال مزيج من الاتصالات الموحدة وتجربة العملاء.

"زووم" تستحودذ على "سولفي"

تمكنت "سولفي" من خلال بعض جمع ودمج بعض الوظائف والخصائص الموجودة حاليا في آليات التواصل، من تقديم تجربة خدمة العملاء داخل مجموعة أدوات "زووم".

وستحصل "زووم" على مزيد من الأتمتة (التفعيل الآلي) والذكاء والقدرة على مسح الأسئلة الروتينية دون الحاجة إلى التحدث إلى أي شخص.

ومع استمرار تحول طبيعة تجربة العملاء بشكل أساسي، تحتاج الشركات بشكل متزايد إلى تقديم تجارب عملاء استثنائية وشخصية وسهلة.