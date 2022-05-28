وسائل الدفع الإلكتروني وفوائدها

على مدى آلاف السنين اعتمد البشر على مقايضة الأشياء التي يملكونها بالأشياء الأخرى التي يرغبون بالحصول عليها. فتخيل عزيزي القارئ اصطحابك لمئة بيضة مثلا للحصول على احتياجاتك التي ترغب بها من المتجر. إنه لمن الغريب مجرد التفكير بذلك في عصرنا الذي ما نزال نبحث فيه عن أقصى وسائل الراحة الممكنة، والذي يشمل النقود الموضوعة في محفظة كذلك، ما سمح لنا بإيجاد وسائل جديدة للدفع أكثر سرعة وسهولة. من هذه الوسائل الدفع الإلكتروني الذي سوف نقوم بشرح القليل عنه ضمن هذه المقالة.

ما هو الدفع الإلكتروني

الدفع الإلكتروني هو القدرة على تسديد المستحقات إلكترونيا في أي وقت ومن أي مكان. تشكل المدفوعات عبر الإنترنت جزءا كبيرا وأساسيا لإيرادات العديد من الشركات، وتعتبر من الطرق الجديدة لدفع الأموال عن طريق الإنترنت والتي ظهرت بعد مفهوم التجارة الإلكترونية، من خلال الربط مع المؤسسات المصرفية والبنوك بالبيانات الأساسية للعميل عند عملية الشراء. ومن أهم وسائل الدفع الإلكتروني نذكر:

بطاقات بنكية أو مصرفية

بطاقات ائتمانية

هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية صغيرة تُقرض المستخدم المال لدفع سعر السلع والخدمات مع التعهد بإعادة المبلغ في تاريخ معين. عند استخدام البطاقة الائتمانية في عملية شراء ما تُرسل تفاصيل بطاقتك إلى بنك صاحب المتجر. يحصل البنك خلالها على التفويض من أجل إتمام عملية الشراء. ويكون لحامل البطاقة إمكانية الشراء بالقيمة المسموح له بها حسب الاتفاق المبرم مع مصدر البطاقة.

بطاقات مدفوعة سابقا

هي عبارة عن بطاقات تشبه البطاقات الائتمانية. مع اختلاف بسيط فهي لا تُقرض المال ويجب أن تكون محملة بالأموال مسبقا. وتتوقف عن العمل عند إنفاق الأموال التي قمت بإضافتها مسبقا ولكن يمكن إعادة التفعيل وإضافة المزيد من المال عند الرغبة بذلك، ولا يشترط امتلاك حساب مصرفي من أجل استخدامها، ويمكن الحصول على البطاقة من أي متجر أو شركة متخصصة لبيع هذه البطاقات.

بطاقات مدينة أو استدانة

كذلك البطاقات المدينة عبارة عن بطاقات بلاستيكية وتستخدم للشراء والدفع. يجب أن يكون لحامل البطاقة رصيد بنكي، ويكون للبنك صلاحية من أجل سحب قيمة المشتريات وأجور الخدمات مباشرة من رصيد حامل البطاقة. وانتشر استخدام هذه البطاقات بشكل كبير في العديد من البلدان وخاصةً في غرب أوروبا. مع اختلاف النظام الخاص لكل دولة مما لم يسمح لتوافق الأنظمة معا. يوجد ثلاثة أنواع للتداول باستخدام هذه البطاقات وهي:

نظام السحب المباشر عبر الإنترنت

نظام السحب المباشر بلا إنترنت

نظام المحفظة الإلكترونية

بطاقات تصدرها شركات مالية

تشبه البطاقات التي تصدرها البنوك وتمتلك ذات الخصائص ومن أشهر الشركات التي تصدر البطاقات:

Visa

Mastercard

American Express

Discover

بنوك إلكترونية

يشير مصطلح بنوك الإنترنت إلى القدرة على إدارة الحساب المصرفي من خلال الحاسوب أو الهاتف المحمول. حيث تتيح للمستخدم إجراء معاملات مالية عبر الإنترنت، مع تقديم كافة الخدمات المصرفية التقليدية. دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع البنك لإتمام معاملات المصرف الأساسية. بل يمكن القيام بكافة الخدمات من المنزل أو خلال العمل والتنقل بأريحية في المكان المناسب.

تتطلب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت جهاز كمبيوتر أو جهازًا آخر واتصالًا بالإنترنت وكذلك التسجيل في الخدمة المصرفية عبر الإنترنت لبنك. وأثناء التسجيل يتم إنشاء كلمة مرور، وبمجرد الانتهاء من ذلك، يصبح بالإمكان استخدام الخدمة للقيام بكل أعمالهم المصرفية.

تختلف المعاملات المصرفية المقدمة عبر الإنترنت حسب المؤسسة. إلا أن معظم البنوك تقدم بشكل عام الخدمات الأساسية مثل التحويلات ودفع الفواتير. تسمح بعض البنوك أيضًا للعملاء بفتح حسابات جديدة والتقدم بطلب للحصول على بطاقات الائتمان من خلال بوابات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

العملات الرقمية

العملات الرقمية وسيلة دفع بشكل إلكتروني بحت. فهي ليست ملموسة ماديا كالذهب والعملات الورقية أو المعدنية. حيث يتم احتسابها ونقلها عبر استخدام أنظمة الإنترنت. وأحد أشهر الأمثلة للنقود الرقمية هي عملة بيتكوين المشفرة. تشبه النقود الرقمية نظيرتها النقدية حيث يمكن أن تكون وحدة حساب ووسيلة للمعاملات اليومية. ويمكن للأموال الرقمية أن تجعل تحويلات العملات عبر الحدود أسهل وأسرع مقارنة بالنقود القياسية.

البطاقات الذكية

هي عبارة عن بطاقة بلاستيكية مزودة بشريحة كمبيوتر مدمجة لمعالجة المعلومات صغيرة الحجم ويمكن وضعها في المحفظة الشخصية. ويمكن استخدام البطاقات الذكية كبطاقات الائتمان والصراف الآلي. وتحتوي البطاقة الذكية غالبا على الاسم والرقم القومي ومعلومات مهمة كالحسابات المصرفية والسجلات الطبية، ويتطلب استخدامها إدخال رقم سري. وفي حال سرقة البطاقة يكون صعبا على غير صاحبها معرفة الرقم السري الخاص بالبطاقة.

المحفظة الإلكترونية

تطبيق إلكتروني ينظم الحركات المالية، وهي تحتوي على جميع بيانات المستخدم بصيغة مشفرة. يمكن تثبيتها على الحاسوب أو التخزين على أحد الأقراص الصلبة. تقوم البنوك والمؤسسات المالية باستخدام المحفظة الإلكترونية عن طريق برامج الحماية. وعلى عكس ما هو شائع فمصطلح محافظ إلكترونية لا يشترط وجود عملات رقمية بل فقط توفير أدوات إلكترونية لتسهيل استقبال وإرسال العملات بشكل عام. تربط المحفظة الإلكترونية برقم الهاتف المحمول، مع عدم القدرة على ربط أكثر من محفظة برقم هاتف واحد.

الشيكات الإلكترونية

تعتبر الشيكات الإلكترونية إحدى وسائل الدفع الحديثة المصممة لأداء وظيفة الشيكات الورقية التقليدية. تم تطويرها استجابة للمعاملات التي تحصل في عالم التجارة الإلكتروني. هي عبارة عن رسالة إلكترونية موثوقة تُرسل من صاحب الشيك للمستلم لكي يقوم بتقديمه للبنك عبر الإنترنت، فيقوم البنك بصرف الشيك ثم إلغائه وإعادته الكترونيا لمستلم الشيك كدليل على تأكيد عملية الصرف. ويعتبر الشيك الإلكتروني أكثر أمانا من حيث صعوبة سرقته او تزويره. كذلك من السهل التسجيل والحصول على خدمة الشيك الإلكتروني بعد تفعيل الحساب المصرفي مباشرة.

إيجابيات الدفع الإلكتروني

راحة المستخدم بسبب سهولة عملية الاستخدام التي لا تقارن بطرق الدفع التقليدية.

جميع عمليات الإنفاق مسجلة وبالتالي يمكن تتبعها بسهولة.

كسر الحدود الجغرافية، حيث يمكن إجراء أي عملية تجارية دون النظر لموقع الطرف الأخر.

انخفاض قيمة التداول المصرفي.

توفير الوقت.

مستقبل الدفع الإلكتروني

بسبب التقدم الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي يتم العمل على استخدام وربط تلك التقنيات بوسائل الدفع على سبيل المثال كالتعرف على صورة الوجه ونبرة الصوت من أجل تأكيد واستمرار عملية الدفع. وكذلك استخدام بصمات الأصابع عوضا عن كلمات المرور التي يمكن نسيانها. أما بالنسبة لمستخدمي المساعد الافتراضي فسوف تتاح له القدرة على القيام بعمليات الشراء والدفع.