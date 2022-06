أطلقت شركة "Oppo" هاتف "Reno 6 5G" العادي مع نسخة الـPro منه في نفس الوقت، حيثُ يتشارك كلا الهاتفين بمجموعة من الميزات المتماثلة. لكن سعر هاتف "أوبو رينو 6" العادي أرخص بكثير من نسخة البرو.

ومن أجل الوصول إلى هذا السعر القليل قامت "أوبو" بتقليص بعض ميزات موبايل "Oppo Reno 6"، مثل الشاشة التي تأتي بحجم أصغر من الـPro بمقاس 6.43 بوصة، وبطارية أقل من 4300 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة أيضا إلى رقاقة معالج متوسطة الفئة snapdragon 720G. أمّا من ناحية التصميم، أيضا يعتبر تصميم هاتف "أوبو رينو Reno 6" بعيدًا ليس فقط عن أخيه الأكبر الـPro ولكن أيضًا عن منافسيه من نفس الفئة.

لنتعرّف الآن على مواصفات هاتف "أوبو رينو 6 Oppo Reno" بالتفصيل، وما هي أهم مميزات وعيوب هاتف "أوبو رينو 6"، وهل يستحق الشراء فعلًا ضمن فئته السعرية أم يوجد بدائل أفضل؟

مواصفات هاتف "أوبو رينو 6"

يأتي هاتف "أوبو رينو 6 Oppo Reno" في الأسواق بالعديد من المواصفات التي تجعله من أفضل الهواتف التابعة لأوبو ضمن الفئة السعرية المتوسطة، كما يعتبر من بين أكثر الهواتف انتشارًا في الأسواق العربية، ومن أبرز مواصفات هاتف "أوبو 6" ما سوف نذكره لكم ضمن هذه الفقرة.

يأتي هاتف "أوبو رينو 6" بشاشة مسطحة من نوع AMOLED، بمقاس 6.4 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل FHD+ بمعدل كثافة 411 بكسل لكل انش. كما جاء هاتف "أوبو رينو 6 Oppo Reno" مدعوما بمعالج من نوع snapdragon 720G، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي أيّ "رام" بسعة تبلغ 8 جيغا بايت، فيما تبلغ ذاكرة التخزين الداخلية في الهاتف سعة 256 أو 128 جيغا بايت. كما يملك الهاتف بطارية بقوة 4310 مللي أمبير في الساعة، وتدعم ميّزة الشحن السريع بقدرة 50 وات.

يأتي الهاتف بمدخل شحن من نوع "2 USB Type C"، كما يدعم أيضا تقنية الـUSB On The Go والتي تكمن أهميتها بالسماح له على التعرف على جميع أجهزة الـUSB المتنوعة.

يعمل هاتف "أوبو رينو 6 Oppo Reno" بتقنية الجيل الخامس بنظام أندرويد 11 ويأتي بمعالج ثماني النواة بتكنولوجيا 8 نانو. كما يتوفّر بالهاتف العديد من المميزات مثل دعم البلوتوث الحديث والواي فاي من الإصدار الأخير، مع خاصيّة تشغيل شريحتين الأولى بنظام الجيل الخامس 5G والثانية بتقنية الجيل الرابع 4G. أيضا يمكن تشغيل جميع الألعاب الإلكترونية تقريبا على الهاتف بكفاءة عالية وقوة جيدة جدا، وذلك يعود بسبب الذاكرة العشوائية العالية التي تصل إلى 8 جيجا بايت رام. كما يمكن أيضا الحصول على البرامج والألعاب الخاصة بالهاتف عبر متجر "جوجل بلاي" بكل بساطة، ومن الجدير بالذكر أن هاتف "Oppo Reno 6" يتوفّر باللونين الأسود والأزرق فقط.

مواصفات كاميرا هاتف "أوبو رينو 6"

يتميّز موبايل "أوبو رينو 6 Oppo Reno" بكاميرا خلفية ذات دقة عالية من خلال أربع كاميرات، الكاميرا الأساسية منها تأتي بدقة 64 ميغا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7، أمّا الكاميرا الثانية فتأتي أيضا بدقة 8 ميغا بكسل وفتحة عدسة F/2.2 "كاميرا التصوير الواسع"، وبالانتقال إلى الكاميرا الثالثة والتي تأتي بدقة 2 ميغا بيكسل وفتحة العدسة تبلغ F/2.4 "كاميرا الماكرو"، وأخيرا تأتي الكاميرا الرابعة بدقة 2 ميغا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 "كاميرا العزل"، بالَاضافة أيضا إلى فلاش مزدوج ليد ودعم ميزة الـHDR، ولكن للأسف لا تتوفر عدسة كاميرا خاصة بالزوم.

بالانتقال إلى الكاميرا الأمامية لهاتف "أوبو رينو 6 Oppo Reno"، فنلاحظ بها ارتقاء عالي المستوى، حيثُ تأتي بدقة 44 ميغا بكسل بفتحة عدسة f/2.4، ومن الجدير بالذكر أن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K وبدقة 2160 بكسل، مع معدل التقاط 30 إطار في الثانية، فيما يدعم موبايل "أوبو رينو 6" أيضا إمكانية تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل FHD مع معدل التقاط 30 أو 60 إطار في الثانية، وأخيرا يدعم التصوير بجودة HD بدقة 720 بكسل، ويتوفر في الموبايل أيضا خاصية تصوير الـSlow Motion والتي تأتي بجودة الـFHD بدقة 1080 بكسل أو بجودة HD مع دقة 720 بكسل.

ميزات هاتف "أوبو رينو 6"

يأتي هاتف "أوبو رينو 6" بالعديد من المميزات الرائعة التي تزيد من التقييمات الإيجابية لشراء الهاتف، حيثُ تأتي أهم ميزات "أوبو رينو 6" كما يلي:

تصميم هاتف "أوبو رينو 6" مميز جدا.

يتميز الهاتف بوزنٍ خفيف مع معدل سماكة جيد، حيثُ تستطيع استخدامه بيد واحدة دون ازعاج.

كما يدعم "أوبو رينو 6" شبكة الجيل الخامس 5G.

يتيمز هاتف "أوبو رينو 6" أيضا بقدرة الشحن السريع بقوة 65 واط، والتي من خلالها يتم شحن البطارية في نصف ساعة فقط.

تقدم كاميرات الهاتف أداء جيد جدا.

ميزة البصمة سريعة وذات استجابة سريعة وتأتي مدمجة بالشاشة.

يأتي هاتف "أوبو رينو 6" بنظام تشغيل أندرويد 11 الأحدث، بالإضافة إلى واجهة أوبو ColorOS 11.3 الجديدة.

يقدم المعالج أداء عاليا، ولكن للأسف لا يتفوّق على معالجات هواتف منافسيه ضمن نفس الفئة السعرية.

يأتي الهاتف أيضا بشاشة اموليد تدعم معدل تحديث 90Hz، مع طبقة حماية قوية.

عيوب هاتف "أوبو رينو 6"

كما يأتي أيضا على عكس الإيجابيات بعض العيوب لهاتف "أوبو رينو 6 Oppo Reno"، حيثُ يملك الهاتف بعض العيوب السلبية والتي نذكر منها:

سعر هاتف "أوبو رينو 6" يأتي عاليًا بالنسبة إلى منافسيه.

للأسف، لا يدعم هاتف "Oppo Reno 6 5G" الإمكانية لتركيب شريحة ذاكرة خارجية.

كما أنه لا يدعم أيضا سماعات "استيريو".

لا يدعم هاتف "أوبو رينو 6 Oppo Reno" منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم.

علبة هاتف "Oppo Reno 6 5G"

يأتي عند فتح علبة هاتف "Oppo Reno 6 5G" بعض الإكسسوارات والقطع الإضافية اللازمة مثل:

لصاقة شاشة يتم وضعها بشكل مسبق على شاشة الهاتف.

رأس شاحن الهاتف والذي يأتي بقوة 50 واط.

بالإضافة أيضا إلى سلك USB من نوع "Type C".

غطاء ظهر من أجل حماية الهاتف.

دبوس معدني لفتح مآخذ الشريحة وكرت الذاكرة.

كتيب إرشادات ودليل لبدء الاستخدام.

ضمان الهاتف حسب الشركة الموردة.

سماعات للأذن.

كانت هذه جميع القطع الإضافية والملحقات التي تأتي داخل علبة موبايل "أوبو رينو 6 Oppo Reno"، ويجب الانتباه جيّدا إلى أي نقص في علبة الهاتف عند القيام بعملية الشراء.

سعر هاتف "أوبو رينو 6"

يتوفّر موبايل "أوبو رينو 6 Oppo Reno" بسعر يصل إلى 460 دولار أميركي، أيّ ما يعادل تقريبا حوالي 8990 جنيه مصريّ، وذلك من أجل نسخة الـ128 جيغابايت والـ8 رام.

هل يعتبر هاتف "أوبو رينو 6" خيارا مناسبا للشراء؟

في نهاية مراجعة هاتف "أوبو رينو 6 Oppo Reno"، نجد أنه قد خسر الكثير من الميّزات والخاصيّات التي كانت موجودة ضمن هاتف "أوبو رينو 5 5g"، كما نجد أن مواصفاته تتطابق كثيرًا مع مواصفات هاتف "أوبو رينو 5" الجيل الرابع 4G، ولكن بالانتقال إلى مزايا الهاتف نجده ينافس في بعض الخواص مثل جودة الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 44 ميغا بيكسل، بالإضافة أيضا إلى تزويده بأحدث نظام أندرويد عند فتحه مباشرة، كما يوجد أيضا بعض المميزات الثانوية الأخرى مثل وزنه الخفيف المثاليّ ومعالجه الذي يعتبر قوي وجيّد جدا، ولا ننسى الكاميرا الخلفية الرباعية عالية الدقة.

بالمحصّلة، نرى أن هاتف "أوبو رينو 6" لا يفرق كثيرًا عن هاتف "Oppo Reno 5 4G"، فإن كنت تملك "رينو 5" فلا ننصحك على الإطلاق بتبديله مع هاتف "أوبو رينو 6" الجديد، وحتّى في حال لم تكن تملك أيا من الهاتفين فننصحك بالـ"أوبو رينو 5" بسبب الفرق في السعر وعدم وجود فرق يُذكر بين الجهازين.