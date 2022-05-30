مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 10 Xiaomi redmi note

أطلقت شاومي إعلان جهازيها xiaomi redmi note 10 و xiaomi redmi note 10 pro، في الشهر الثالث لعام 2021، ليتفوقا في خواصهما على بعض منافسيهما من أجهزة الفئة المتوسطة.

وعلى ذلك كان لا بد من إلقاء نظرة عن كثب على مواصفات جهاز شاومي ريدمي نوت 10، ومقارنته مع نسخة البرو.

مواصفات هاتف شاومي ريدمي نوت 10

يتمتع جهاز xiaomi redmi note 10 ذو الفئة المتوسطة، والصادر في 4 آذار/مارس 2021، مع تصميم مشابه لهاتف شاومي مي 11، وغلاف مصنوع من البلاستيك والزجاج، والإطار كذلك مصنوع من البلاستيك مع خلفية زجاجية.

وربما أكثر ما يثير الاهتمام هي قدرة ريدمي نوت 10 على مقاومة قطرات الماء وكذلك الغبار، إذ لا يسمح بدخولها للجهاز. ويأتي redmi note 10 مع شاشة بحجم 6.43 بوصة، من نوع سوبر أموليد الشهير والمميز، بدقة تصل لحوالي 1080*2400 بيكسل. بالإضافة إلى طبقة حماية لمقاومة الصدمات من نوع Gorning Gorilla Glass 3.

أما معالج ريدمي نوت 10 فهو معالج ثماني النواة، من نوع snapdragon 678، وبدقة تصنيع تبلغ 11 نانومتر، أما عن معالج الرسوميات فهو من نوع Adreno 612، وتبلغ سرعته في معالجة الصور والألوان 800 ميجاهرتز.

أما البطارية ذات السعة الكبيرة والتي بلغت 5000 ملّلي أمبير، فهي تدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط، ولكن ما يعيبها أنها غير قابلة للإزالة في حال حدوث أي عطل.

وبالانتقال إلى الذواكر، فإن جهاز شاومي ريدمي نوت 10 يأتي بنسختين بذواكر عشوائية ذات حجم 6/4 جيجا من نوع LPDDR4X، مع ذاكرة داخلية عملاقة بأحجام 128/64 جيجابايت من نوع UFS 2.2، تتسع للكثير من الملفات بمختلف أنواعها، ولمن لا تتسع هذه الذاكرة له، فإن ريدمي نوت 10 يدعم منفذ منفصل للذاكرة الخارجية يصل لحوالي واحد تيرابايت.

وكما هو الحال مع أغلب الأجهزة، فقد صدر شاومي نوت 10 بشريحتين، ويدعم هذا الجهاز شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، وقد جاء بسماعات ستيريو ذات نوع dual speakers ومدخل سماعات للأذن بفتحة 3.5 mm.

يدعم Redmi note 10 بصمة الإصبع، مدمجة مع زر التشغيل، كما أنه يدعم مجموعة من المستشعرات مثل التسارع، التقارب، البوصلة، الجيروسكوب والبارومتر.

مواصفات كاميرا هاتف xiaomi redmi note 10

يتمتع هاتف شاومي نوت 10 بكاميرا خلفية رباعية العدسة، تبلغ دقة الرئيسية منها 48 ميغا بيكسل، أما عدسة التقريب فهي بدقة 8 ميغا بيكسل، بينما تصل دقة عدسة الماكرو وعدسة التقريب إلى 2 ميغا بيكسل، والأهم من هذا كله أن الكاميرا الأمامية جاءت بدقة تبلغ 13 ميغا بيكسل.

بعد ذكر كل ما يتعلق بهاتف Xiaomi redmi note 10، فقد حان الوقت لشرح كل صغيرة وكبيرة حوله:

شاشة هاتف شاومي ريدمي نوت 10

جاءت الشاشة من نوع سوبر أموليد بحجم 6.43 بوصة، كما ذكرنا سالفا، وبدقة 1080*2400 بيكسل، بكثافة بيكسلات تبلغ مقدار 409 بيكسلات لكل بوصة، ممّا يجعل الألوان ونقاوة الصورة عاليتين، لكن ما كان متوقعا هو أن يأتي جهاز ريدمي نوت 10 بشاشة من نوع أموليد، بمعدل تحديث 60 هيرتز، كما أعلنت عنه الشركة آنفا.

وتملك تلك الشاشة الرائعة لهذا الجهاز الرائع، نسبة استحواذ جيدة تقدر بحوالي 83.5% وتأتي بطول mm 160.46 وعرض 74.5 mm وسماكة 8.3 mm، بأبعاد 20:9، وأن معدل سطوع الشاشة يقارب إضاءة 1100 شمعة، كما أنها تعطي 16 مليون لونا مختلفاً\. بينما صدر جهاز Redmi note 10 pro بشاشة أكبر حجما بمقدار 6.67 بوصة ودقة FHD+.

قوة الجهاز

يتميز Redmi Note 10 بمعالج ذو مواصفات جيدة جدا، فها هو يأتي من نوع snapdragon 678، وهو معالج ثماني النواة بشريحتين، الأولى ثنائية النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز من نوع cortex- A76، أما عن الشريحة الأخرى فهي سداسية النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز ذات النوع cortex- A55، وبدقة تصنيع 11 نانومتر.

بينما يأتي Redmi Note 10 بمعالج رسوميات من نوع Adreno 612، ذو النواتين، والذي يعمل بسرعة 800 ميجاهرتز، مع خيارين للذاكرة العشوائية بأحجام 6/4 جيجابايت من نوع LPDDR4X وهي أيضاً\ بسرعة 1866 ميغا هرتز، وذاكرة داخلية ذات نوع UFS 2.2 بسعة 128/64 جيجا.

أما عن معالج Redmi Note 10 pro فقد كان من نوع snapdragon 732، الذي يتفوق على مثيله في ريدمي نوت 10.

قوة البطارية

يضم الهاتف بطارية ذات أداء عالي تعادل 5000 مللي أمبير، ممّا يعطيها إمكانية الصمود لأكثر من يوم كامل، مع استخدام التطبيقات المختلفة وكذلك وصل الشبكة.

كما تدعم بطارية هاتف Redmi Note 10 القدرة على الشحن السريع بقوة 33 واط، إذ يمكن شحنها بغضون 74 دقيقة فقط.

نظام تشغيل الجهاز

يعمل هاتف Redmi Note 10 بنظام أندرويد 11، وهو ذات النظام الذي يعمل به جهاز Redmi Note 10 pro الذي يتميز عن نظام أندرويد 10 بأنه يوفر الإطلاع على الرسائل الواردة من التطبيقات المختلفة بسهولة، كما أنه يدعم تسجيل الشاشة، بحيث يمكّن المستخدم من تسجيل الفيديو.

إيجابيات وسلبيات واجهة المستخدم

يعمل النظام بواجهة تشغيل من نوع MUI 12، حيث تتميز هذه الواجهة بتطبيق الكاميرا الإحترافي، والذي يعني القدرة على استخدامها بصور ذات جودة عالية ولفترة طويلة، كما أن الهاتف سيدعم نسخة MUI 12.5، لكن السلبية الوحيدة التي تظهر عليه، هو احتوائه على الكثير من التطبيقات الزائدة وغير المفيدة.

كاميرا الجهاز

بالمقارنة بين جهازي Redmi Note 10 و Redmi Note 10 pro من حيث الكاميرات، فإن كل منهما يملك أربع كاميرات خلفية، الرئيسية منها لريدمي نوت 10 بدقة 48 ميغا بكسل بفتحة عدسة F/ 1.8، أما التقريب فهي بدقة 8 ميغا بكسل وبفتحة عدسة F/ 2.2، بينما الماكرو بدقة 2 ميغا بكسل مع فتحة عدسة F/ 2.4، وتبلغ دقة عدسة العمق 2 ميغا بكسل بفتحة عدسة F/2.4، أما عن الكاميرا الأمامية فتساوي 13 ميغا بكسل بفتحة عدسة F/2.5، على شكل نوتش.

بينما تبلغ دقة الكاميرات بجهاز Redmi Note 10 pro 108,8,5,2 على التوالي، أمّا الأمامية تساوي 16 ميغا بكسل على شكل ثقب بالشاشة.

تتميز هذه الكاميرات بقدرتها على تصوير الفيديو بدقة 4k بمعدل 30 fps، وبدقّة تصل إلى مقدار 1080p بمقدار 60/30fps، وبدقة 720p بمعدل 120/240/960fps. بينما تدعم الكاميرا الأمامية التصوير بتقنية HDR ولكن مع كل ما سبق، ما يزال أداء الكاميرات عادي جداً، لكنه مقبول بالنسبة لسعره المتوسط.

سعر هاتف شاومي ريدمي نوت Redmi Note 10

يبدأ سعره من 200 دولار ويصل إلى 253 دولار، ويختلف السعر من مكان لآخر، ومن نسخة لأخرى، وعند المبيع يصدر الهاتف بثلاثة ألوان متعددة هي: الأسود، الأبيض والأخضر.

على الرغم من وجود منافسة كبيرة بين شركات الأجهزة، وبالفئة المتوسطة خاصة، إلا أن ريدمي نوت 10 تمكن من التربع على عرش هذه الأجهزة، ممّا جعله مفضلا لدى الكثير من المستخدمين.