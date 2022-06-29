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أوروبا: لا مزيد من السيارات العاملة حراريا بدءا من عام 2035

تاريخ النشر: 29/06/2022 - 09:07

أوروبا: لا مزيد من السيارات العاملة حراريا بدءا من عام 2035
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

وافقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتّحاد الأوروبي، فجر الأربعاء، على حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالمحركات الحرارية من بنزين وديزل اعتبارًا من 2035، وذلك في إطار المساعي الرامية لبلوغ الحياد الكربوني في أوروبا بحلول 2050.

وهذا المشروع الذي كانت المفوّضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في تمّوز/ يوليو 2021 يرمي إلى بلوغ الأهداف المناخية لأوروبا وخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من السيارات الجديدة في القارة إلى الصفر.

والقرار الذي وافق عليه وزراء البيئة الأوروبيون خلال اجتماع في لوكسمبورغ يفرض عمليًا حظرًا في دول الاتّحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزوّدة محرّكات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تالياً إلى المحرّكات الكهربائية.

لكن بناءً على طلب بعض أعضائه، ومن بينهم ألمانيا وإيطاليا، وافق وزراء البيئة في الاتّحاد على أن ينظروا في المستقبل في إمكانية السماح بالمحرّكات العاملة بتكنولوجيات بديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحرّكات الهجينة إذا ما كان هذا الأمر يتيح تحقيق الهدف المتمثّل بالقضاء تماماً على انبعاثات السيارات من غازات الدفيئة.

كما مدّد الوزراء لخمس سنوات، أي حتى نهاية 2035، الإعفاء من التزامات ثاني أوكسيد الكربون الممنوح للمصنّعين "المتخصّصين" أو أولئك الذين ينتجون أقلّ من 10 آلاف مركبة سنويًا. وهذا البند، الذي يطلق عليه أحيانًا اسم "تعديل فيراري" تستفيد منه خصوصًا الماركات الفاخرة.

ويتعيّن الآن التفاوض على هذه الإجراءات مع أعضاء البرلمان الأوروبي.

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#الاتحاد الأوروبي
#السيارات العامة حراريا
#السيارات الكهربائية

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