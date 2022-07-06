ما الفرق بين الألياف الضوئية و5G؟

عندما يتعلق الأمر بالاتصال بالإنترنت، فإننا ندخل حقًا عصرًا ذهبيًا من خيارات الاتصال مع زيادة المنافسة التي تدفع الأسعار إلى الانخفاض بينما تسمح السرعات والموثوقية المحسنة بإنترنت الأشياء (IoT).

ما هي الألياف الضوئية

الألياف الضوئية هي التكنولوجيا المرتبطة بنقل البيانات باستخدام الكابلات الضوئية تنتقل جنبًا إلى جنب مع ألياف طويلة مصنوعة من البلاستيك أو الزجاج، يفضل استخدام الألياف الضوئية الزجاجية على الأسلاك المعدنية للإرسال في اتصالات حيث تنتقل الإشارات بأضرار أقل، كما أن الألياف البصرية لا تتأثر أيضًا بالتداخل الكهرومغناطيسي.

يستخدم كابل الألياف البصرية تطبيق الانعكاس الداخلي الكلي للضوء، يتم تصميم الألياف بحيث تسهل انتشار الضوء جنبا إلى جنب مع الألياف الضوئية اعتمادا على متطلبات الطاقة ومسافة الإرسال، تستخدم الألياف أحادية النمط للإرسال أثناء المسافات الطويلة، بينما تستخدم الألياف متعددة الأوضاع لمسافات أقصر، تحتاج إلى غلاف للحماية يكون أفضل من الأغلفة المستخدمة للأسلاك المعدنية.

ومن الجدير بالذكر أن الألياف الضوئية تكون بقطر أكبر من قطر شعرة الرأس بقليل. وهي من الزجاج النقي جدًا.

ما هي تقنية 5G

الجيل الخامس اللاسلكي (5G) هي أحدث تكنولوجيا للجوالات، جرى تصميمها لزيادة سرعة واستجابة الشبكات اللاسلكية بشكل كبير، مع تقنية 5G، يمكن للبيانات المرسلة عبر اتصالات النطاق العريض اللاسلكية أن تنتقل بسرعات متعددة كبيرة من Gbps، محتملة تصل إلى 20 gigabits في الثانية حسب بعض التقديرات، تتجاوز هذه السرعات سرعات الشبكة السلكية وتوفر زمن انتقال أقل من 5 مللي ثانية أو أقل، وهو أمر مفيد جدًا خصوصا للتطبيقات التي تتطلب تعليقا في الوقت الفعلي مباشرة، سوف تمكن 5G من زيادة في كمية البيانات المرسلة عبر الأنظمة اللاسلكية بسبب زيادة عرض النطاق الترددي المتوفر.

أنواع الألياف الضوئية

تعتمد أنواع الألياف البصرية على طريقة الانكسار للضوء والمواد المستخدمة وطريقة انتشار الضوء، التصنيف على أساس طرق الانكسار هو كما يلي:

ألياف المؤشر الخطوة: يتكون من نواة محاطة بالحماية، والذي يحتوي على مؤشر موحد للانكسار.

ألياف المؤشر المتدرج: ينخفض معامل الانكسار للألياف الضوئية مع زيادة المسافة الشعاعية من محور الألياف.

التصنيف حسب المواد المستخدمة:

الألياف البصرية البلاستيكية: يستخدم polymethyl كمادة أساسية لنقل الضوء.

الألياف الزجاجية: تتكون من ألياف زجاجية دقيقة للغاية أكبر من قطر الشعرة بقليل.

التصنيف حسب طريقة انتشار الضوء:

الألياف أحادية الوضع: تستخدم هذه الألياف لنقل الإشارات لمسافات طويلة جدًا.

الألياف متعددة الأوضاع: تستخدم هذه الألياف لنقل الإشارات لمسافات قصيرة نسبياً.

يتم استخدام طريقة الانتشار ومعامل الانكسار للنواة لتشكيل أربعة أنواع مركبة من الألياف البصرية على النحو التالي:

مؤشر الخطوة / الألياف في وضع واحد.

مؤشر متدرج / الألياف في وضع واحد.

مؤشر الخطوة / الألياف متعددة الأوضاع.

مؤشر متدرج / ألياف متعددة الأوضاع.

أنواع 5G

سوف تسمع الكثير عن 5G مع بدء تشغيل الهواتف الجديدة والتقنيات الأخرى التي تدعم الشبكة اللاسلكية الجديدة، 5G غير واضحة حقًا إلى الآن فهناك ثلاث إصدارات مختلفة منها يتم بناؤها، ستعمل بنية الشبكات في النهاية معًا ولكن معظم ما ستحصل عليه الآن، وربما في السنوات القادمة، ليسَ كما تتمنى.

عالية النطاق 5G

حوالي 10 مرات أسرع من LTE مع زمن انتقال للبيانات قليل جدًا، ما يعني أن الرسائل تنتقل على الفور تقريبًا، ولكن عليك أن تكون واقفًا بالقرب من البرج أو جهاز الإرسال للحصول على هذه السرعات.

النطاق المتوسط 5G

حوالي 6 مرات أسرع من LTE، ولكن بشكل أفضل قليلًا من النطاق المنخفض.

منخفض النطاق 5G

حوالي 20% اسرع من 4G LTE.

مثال عن حساب السرعات 5G

تعتبر موجة ملليمتر هي "الأفضل" 5G، إذا قمت بتحميل ملف بحجم 4 GB، مثل فيلم فقد تنتهي من التحميل في حوالي 5 دقائق و19 ثانية على أسرع شبكات 4G LTE طبعًا في حال افتراض (اتصال 100 M\S) ميغا\ثانية.

بينما على اتصال High-Band 5G، سوف يستغرق هذا الفيلم نفسهُ 32 ثانية فقط (بافتراض 1000 ميغابايت في الثانية)، لكن يقول الخبراء إنهُ يجب أن تكون على مسافة أقل من 80 قدمًا من البرج أو الجهاز المرسل للحصول على هذه السرعات الخرافية.

ما الفرق بين الألياف الضوئية و5G؟

ما هي فوائد 5G؟

تأتي تقنية الهاتف المحمول المبتكرة هذه مع العديد من مزايا الاتصال المرتبطة التي يمكن للمستهلكين التطلع إليها:

تقنية 5G سريعة باستمرار

سوف تتجاوز سرعة شبكة 5G سرعة النطاق العريض الثابت الحالية بسرعات تبلغ حوالي 80 ميغابايت في الثانية، إن طرح البنية التحتية 5G الضرورية على مستوى العالم سوف يسهل سرعات أعلى لمزيد من الناس.

5G لديه المزيد من عرض النطاق الترددي

يعتبر النطاق الترددي بشكل فعال مقدار المساحة للأشخاص الذين يستخدمون البيانات لتنزيل الملفات أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو فقط تصفح الإنترنت، كلما انخفض عرض النطاق الترددي، أبطأ الإنترنت، ولكن مع تقنية 5G، لن يتعين على المستهلكين التعامل مع الصفحات البطيئة.

5G فعالة من حيث التكلفة

عندما يتعلق الأمر بالبيانات، فإن التكلفة هي واحدة من أكبر المخاوف لدى المستخدمين، وعلى الرغم من أن هذا يتم معالجتهُ على المستوى الوطني لكل شركة، إلا أن التكلفة المنخفضة لـ5G ستكون بلا شك بمثابة راحة للمستهلكين، كما أنهُ لا توجد تكاليف تتعلق بالكابلات، إنها مجرد حالة من "التوصيل والتشغيل".

فوائد الألياف الضوئية؟

عرض نطاق ترددي أكبر

كما هو الحال مع تقنية 5G للهاتف المحمول، فإن أحد أكبر فوائد الألياف الضوئية هو زيادة النطاق الترددي الذي يسمح بنقل المزيد من البيانات بسرعة كبيرة.

المزيد من الثقة

لا تتأثر كابلات الألياف الضوئية بالتغيرات في درجة الحرارة أو الطقس القاسي سواء حرارة او برودة أو الرطوبة مما يعني وجود انقطاعات محدودة في نقل البيانات، نظرًا لأن الألياف لا تحمل التيارات الكهربائية أثناء نقل البيانات، فليس هناك تداخل الكهرومغناطيسي أيضًا.

قابلية التوسع

يمكن زيادة أو تقليل كابلات الألياف بسهولة حسب حاجة المنظمة، كما أنهُ قادر على دمج الألياف في الشبكات الحالية، ودمج المعدات لتلبية الاحتياجات المختلفة، ولتقليل الوقت والجهد والتكلفة بالانتقال إلى هذه التقنية.

الألياف الضوئية أم تقنية 5G؟

تأتي كل شبكات الاتصالات مع مجموعة من الفوائد المرتبطة بها ولكن هناك اعتقاد خاطئ بأن تكنولوجيا 5G سوف تأخذ محل الألياف الضوئية، والحقيقة هي أن شبكات 5G اللاسلكية وشبكات الألياف الضوئية سوف تكمل بعضها البعض، وكلاهما يقدم تجربة إنترنت مناسبة تحقق رغبات العميل والمستخدم بشكل عام.