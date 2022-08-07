أفضل إصدارات السيارات الكهربائية الحديثة

Turismo و Porsche Taycan Cross

تعتبر سيارة كروس توريزمو من بورش أكمل السيارات الكهربائية الموجودة على ساحة السيارات الكهربائية في وقتنا الحالي مع أنها بالتأكيد ليست أفضلها أو أكثرها عمليةً على المدى البعيد. ولكن تبرز قدرة هذه السيارات على أدائها الدور المطلوب منها بأكمل وجه وهي بالنسبة للكثيرين أفضل من Audi RS6 أو باناميرا.

أما بالنسبة لبورش تيكان فهي متعة للقيادة خصوصا أنها تشعرك بقدرتها كسيارة رياضية كما أن لها مظهرا لائقا كما اعتدنا على سيارات بورش والفارق الوحيد بينها وبين باقي السيارات التي تنتجها هذه الشركة العريقة هو أنها تعمل على الكهرباء عوضا عن الوقود الاعتيادي.

2022 Mercedes- Benz EQS

ببساطة شديدة فإن إصدار شركة مرسيدس العالمية لسيارتها الكهربائية الحديثة في 2022 هو واحد من أفضل الخيارات إذا كنت تنوي شراء سيارة فارهة، حيث يجمع أداؤها كل ما يتمناه سائق المرسيدس والسيارات الكهربائية في آن معا مثل قدرة التحمل العالية والتسارع الصاروخي عند الانطلاق ومعدات وخصائص تكنولوجية لا يمكن لأي مصنع آخر مضاهاتها.

تتوفر سيارة المرسيدس الكهربائية العصرية هذه بخيار 329 حصان أو 516 حصان والطرازان يسيران بدفع رباعي وهي مجهزة ببطارية 107.8 كيلو واط ساعي. بالإضافة إلى ذلك تقدم مرسيدس AMG- Badged EQS التي تتمتع بـ751 حصان.

Lucid Air 2022

تعتبر هذه السيارة أول سيارة رفاهية كهربائية تتجاوز من حيث المتعة والراحة في القيادة سيارة "تيسلا" موديل 3 التي تعتبر عالمية المقياس الذي لم يتفوق أحد عليه بعد من بين السيارات الكهربائية. هذه النقطة كفيلة بجعل الملايين يريدون اقتناء هذه التحفة إلا أنها ليست الإيجابية الوحيدة في هذه السيارة إذ أنها تعتبر خارقة الجمال كذلك خصوصا مع زواياها وقصتها المنحوتة وجمالية وعملية فرشها الداخلي والراحة والانسيابية التي يشعر بها السائق أثناء القيادة كما أنها مجهزة بأحدث التقنيات المخصصة للحماية والأمان.

Rivian R1T

يصف مستخدمو هذه السيارة تسارعها بأنه بسرعة البرق. تتميز ريفيان بأنها سيارة عملية كسيارة نقل وبأن بطاريتها ممتازة وأن أداءها بشكل عام لا يضاهى. مع أن هذه السيارة التي يصفها الكثيرون بأنها الحل الوسط بين سيارات الـPick up الكبيرة والصغيرة ذات سعر مرتفع إلا أنها تستحق كل قرش يدفع كثمن لها.

Tesla Model 3

يفضل الكثيرون هذا الطراز من سيارات "تيسلا" لأنها تجمع الأداء الممتاز والسعر المناسب. تتميز هذه السيارة بسرعتها ورشاقتها ما يدفع محبي السيارات لتفضيلها على غيرها من السيارات سواء الكهربائية أو العادية. يمكن قطع مسافة 358 ميل بعد شحن بطارية هذه السيارة لأقصى حد قبل أن تضطر لشحنها مرة أخرى.

Tesla Model S

قد تكون سيارة "تيسلا" موديل S السيارة الرائدة بين السيارات الكهربائية في العالم ومع أن تاريخها يعود لأكثر من عقد من الزمن إلا أن الطراز المجدد لعام 2022 يبقى من أفضل السيارات الكهربائية في العالم. تبلغ المسافة التي يمكن قطعها بهذه السيارة قبل الحاجة لشحنها 405 ميل ما يمكن سائقيها من الاعتماد عليها في الرحلات الطويلة. كما يمكن للنسخة ذات 1020 حصان من هذه السيارة أن تقدم تسارعا خارقا حتى عند وجود 4 أشخاص داخل السيارة وهي عملية خصوصا بوجود مساحة تخزين ضخمة في الخلف والأمام منها.

Volkswagen ID. 4

يمكن القول إن هذه السيارة هي الابنة الروحية لسيارة (Beetle) البيتل الأولى ولكن بدون الدخان الصادر من عادمها الخلفي. من الناحية الميكانيكية يتفوق تعقيد هذه السيارة والعناية بتفاصيلها على أي سيارة أخرى في العالم. ففي السيارات ذات الدفع الثنائي منها ستجد أن المحرك الكهربائي الجبار المجهزة به هذه السيارة موجود قرب المحور الخلفي. أما في سيارات الدفع الرباعي منها يوجد محرك إضافي خاص بالمحور الأمامي من السيارة.

يقول مستخدمو هذه السيارة إن الركوب فيها مريح جدا خصوصا أنها ثابتة على الطرقات وهادئة ويمكن قيادتها لمسافة 275 ميل قبل الحاجة لشحنها. تتميز هذه السيارة أيضا بلوحة تحكم رقمية بالكامل ما يجعلها عملية ويعطيها جمالية مميزة مع أن تعلم القيادة والتحكم به قد يكون صعبا بعض الشيء على الكثير من المستخدمين.

BMW iX

تعتبر هذه السيارة أول سيارة SUV كهربائية من هذه الشركة وهي جديرة بالانتظار حيث تقدم مواصفات تجعلها مميزة بالفعل. يمكن قيادة هذه السيارة لمسافة 324 ميل قبل الحاجة لشحنها وهي تحتوي على محركين كهربائيين ما يعني أنها رباعية الدفع. قامت شركة BMW باستخدام بلاستيك ألياف الكربون المدعم (Carbon- fiber- reinforced plastic) في صفائحها للوصول إلى الوزن المطلوب للسيارات الكهربائية. ولعل أهم صفات هذه السيارة الموجهة للمستخدم هي المساحة الداخلية الهائلة فيها وفرشها العصري وشاشتها الرقمية للتحكم.

Ford Mustang Mach-E

يرى الكثيرون أن سيارة Ford Mustang Mach-E تخلط عناصر محببة من قبل المستخدمين من الماضي مع عناصر عصرية في طراز مرغوب للغاية في صفوف محبي السيارات الكهربائية. بالرغم من المفارقة الواضحة من إطلاق اسم Mustang العريق بين السيارات الرياضية على سيارة كهربائية، إلا أن فورد قد اختارت الاسم بذكاء كبير عبر مزج السيارة الكهربائية العصرية والعملية مع الاسم اللامع ذو المظهر الجذاب والمميز. من الطبيعي أن مظهر فورد يجذب اهتمام المارة وغيرة السائقين خصوصا مع فرشها الداخلي المميز والتقنيات الحديثة المجهزة بها كما أن المقعد الخلفي فيها واسع وتحتوي على مكان كبير نسبيا للحقائب.

Hyundai Ioniq 5

تقدم هذه السيارة التقنية المتقدمة والمظهر العصري والفرش الداخلي العملي في سيارة SUV كهربائية مميزة. تتميز Hyundai Ioniq 5 بقدرتها السريعة على شحن بطاريتها وقدرتها على السير لمسافة 303 أميال قبل الحاجة لشحنها مجددا. تتوفر هذه السيارة بنسختي الدفع الخلفي أو الدفع الرباعي وتتراوح قوتها ما بين 168 و320 حصانا. صنع الفرش الداخلي لهذه السيارة بوسائل صديقة للبيئة وهي مجهزة بلوحة تحكم رقمية ذات تقنيات مميزة ومقاعد أمامية قابلة للتعديل مع سنادات للقدمين ومساحة واسعة لراحة الركاب.