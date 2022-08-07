كيف تختار أفضل تخزين سحابي تبعا لحاجتك؟

ظهر هذا المصطلح وأخذ رواجا كبيرا وانتشارا واسعا نظرا لمدى أهميته واستخدامه النافع؛ وذلك على شبكات إنترنت في مناطق العالم أجمع وأوساط تكنولوجية عديدة، فكان على موعد مع النور في العام 1962 أي من حوالي 50 عام.

التخزين السحابي

يتصف التخزين السحابي بأنه عبارة عن تخزين للمعلومات والبيانات وذلك على شبكة الإنترنت مباشرة وليس على قرص صلب أو غيرها من الطرق التقليدية، إذ تستطيع أن تقوم بتخزين بياناتك على خادم (Server) وتعتبر هذه الخوادم ظاهرية ومتنوعة، ولذلك تعتبر أفضل من التخزين على خادم معين وحيد.

في الغالب تكون هذه الخوادم تابعة لطرف ثالث، إذ تعمل الشركات الكبرى وتدعى شركات استضافة بالتأجير الممنهج لمساحات جيدة من التخزين السحابي من أجل أن يستفيد عملائها منها؛ بما يستوجب احتياجهم لها.

من خلال هذا التخزين إذا تستطيع الآن أن تقوم بتجميع ملفاتك الخاصة وغيرها على اختلاف أنواعها؛ وتخزينها بشكل مثالي في هذه السحابة الإلكترونية عبر الإنترنت. وتستطيع بذلك أن توفر على نفسك شراء عديد من محركات الأقراص المحمولة USB أو محركات الأقراص الخارجية، وغيرها من الأقراص المدمجة الأخرى، التي غالبا لن تكون بسعة تخزينية قوية تسمح لك بالاحتفاظ بكل ما تريد.

يمكنك أيضا عبر التخزين السحابي أن تشغل الموسيقى الخاصة بك من مختلف الأماكن، أو يمكنك أن تصل لمستندات خاصة بعملك وأنت في المنزل، بالإضافة إلى مشاركة ملفات الفيديو. ويتصف التخزين السحابي بالأمان حيث يحمي معلوماتك بكلمات مرور تضعها أنت.

أهم مزايا التخزين السحابي

إن التخزين السحابي له أهمية توفيرية في المال والوقت ويعمد بشكل فعال على جذب كل طبقات المجتمع الالكتروني بلا منازع، حيث أنه قدم تسهيلات كثيرة وتنافست على تقديم خدماته شركات كبرى عديدة، فكان المستفيد الأكبر هو المستخدم الذي تلاءم معه و أحبه لكثرة مميزاته التي سنذكر منها ما يلي:

تستطيع أن تدفع لما تستخدمه فقط. التقليل من التكاليف التابعة لصيانة بيانات النسخ الاحتياطي. مشاركة المعلومات بشكل سهل ومريح عبره. مرونة المساحة الكبيرة فيمكن أن تستهلك ما تحتاج منها دون اللجوء لأقراص صلبة وغيرها. تعدد وسائط مشاركة ملفاتك. الوصول السهل لبياناتك وبأي وقت أو مكان. الوصول السهل من خلال أي تطبيق متاح وعلى الهواتف حتى. يمكن مشاركة ملفاتك مع أصدقاء آخرين أو غيرهم.

كيف تختار تخزين سحابي ملائم لك؟

لقد تعددت الشركات المتنافسة على تقديم خدمات تخزين سحابي رائعة ومفيدة ومتعددة الاستخدامات، ما جعل انتشار هذه الوسيلة التخزينية أكثر عالميةً وكان لهذه التنافسية دور في تطوير هذه الخدمة بالإضافة إلى إعطاء فرصة للمستخدمين لإبداء آرائهم واستخدام ما يناسبهم ويلائم حاجتهم للتخزين؛ ومن هذه الشركات نذكر الآتي:

وان درايف (One Drive)

قدمت شركة "مايكروسوفت" ذات الشهرة الكبيرة هذه الخدمة في مجال التخزين السحابي والتي تعطي مساحة وحجمها 15 غيغابايت؛ فاستفاد منها كل من يستخدم ويندوز ثمانية أو عشرة لأنهم سوف يجدون هذا التطبيق (One Drive) مثبت بشكل روتيني على ويندوز ويظهر بشكل واضح وسهل على مستعرض ملفات الخاص بقرص الكمبيوتر الصلب. تمكنك هذه الخدمة الرائعة من تخزين أي شكل من البيانات سواء كانت ملفات أو مقاطع فيديو أو صور أو غيرها كالمستندات، ويكون الوصول إليها من خلال هاتفك المحمول أو حاسبك.

دروب بوكس (Dropbox)

تعتبر هذه الخدمة إحدى أشهر خدمات التخزين السحابي وأكثرها شيوعا وأجودها وذلك لأنها تقدم برنامجا رائعا يستطيع العمل على كل الأنظمة بشكل شبه تام، تقدم هذه الخدمة حجما تخزينيا ومجانيا يبلغ 2 غيغابايت، قد يبدو لك قليلا ولكن لا يعني هذا الأمر أن البدائل غير متوفرة. إذ تستطيع أن تشترك بهذه الخدمة المدفوعة لتحصل على سعات متنوعة، أو حتى لتقوم بزيادة حاجتك التخزينية، من خلال مشاركة هذه الخدمة مع شركاء العمل.

بوكس (Box)

إن شركة أو خدمة بوكس تعتبر أفضل منافسي خدمة "دروب بوكس"، حيث أن سعتها التخزينية أكثر إغراءً، فتصل إلى خمسة غيغابايت كمساحة ذات استخدام مجاني، مع الإمكان الأكيد طبعا لزيادة هذه السعة عن طريق الاشتراك ثم دفع ما يتم طلبه، ولكنها لا تتميز بسهولة نقل ملفاتك أو الوصول إليها، لذا إن كنت ترغب بسهولة النقل والوصول الجئ للخدمة السابقة "دروب بوكس".

جوجل درايف (Google drive)

بدايةً وقبل الولوج في تفاصيل هذه الخدمة المميزة جدا والمقدمة من شركة "جوجل" المحترمة والعريقة، فإنها تقدم مجانا مساحة قدرها 15 غيغابايت، إن "جوجل درايف" تحوي قائمة جيدة تضم أدوات مكتبية خاصة بالإضافة إلى سحابة تخزينية في آن معا، متضمنة معالج نصوص وبرنامج لجداول بياناتك، وحتى لصناعة عروضك التقديمية.

تستطيع أن تصل إلى مساحتك الخاصة في سحابتك عن طريق متصفح أو حتى تنزيل نسخة الهاتف الذكي أو الحاسوب، بالتالي تقدر أن تدير ملفاتك بشكل سهل ورائع على حسب إرادتك وحاجتك، وتستطيع أيضا أن تقسم وتصنف ما تريد بشكل مشابه لما تفعله على قرص صلب في حاسوب.

ميغا (Mega)

وصلت خدمة ميغا إلى الريادة في عالم التخزين السحابي بعد أن حصدت إعجاب وثقة مستخدميها بكافة دول العالم نتيجة ما قدمته وتقدمه من خدمات متنوعة ومتطورة في مجالات الحجم التخزيني الجيد الذي يصل بمجانيته إلى 50 غيغابايت، وما تؤمنه من أمان عال وحماية كبيرة لملفاتك. تستطيع التخزين براحة ومثالية عالية نظرا للمساحة الكبيرة في الموقع، بعيدا عن المتاعب والمشاكل؛ حيث أن كل شيء هنا هيّن بخصوص الترتيب والتنظيم وأيضا في موضوع مشاركة ملفاتك أو ارسالها.

آبل (iCloud)

يصل حجم تخزينها المجاني إلى 5 غيغابايت، تعتبر خدمة iCloud خدمة سحابية من الشركة ذات الشهرة الكبيرة والعملاقة في عالم التكنولوجيا "آبل"، والتي تهتم بجميع أنواع ملفاتك حيث تقوم بحفظها ونقلها من خلال خوادم ضخمة جدا وعلى مدى العالم، إذ تستطيع الولوج إليها عبر حسابك الخاص بك. فتصل إلى صور أو ملاحظات أو مستندات وغيرها عبر أي جهاز لآبل؛ كالآيفون أو الآيباد أو نظام ويندوز فتخزن ما تريده وتحمل تلقائيا ما تحتاج عبر الأجهزة المذكورة.