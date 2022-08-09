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عطل بخدمات "جوجل" لاحظه عشرات آلاف المستخدمين

تاريخ النشر: 09/08/2022 - 11:01

عطل بخدمات "جوجل" لاحظه عشرات آلاف المستخدمين
(Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

أبلغ عشرات آلاف مستخدمي خدمات "جوجل"، موقع (DownDetector.com) بوجود أعطال، مساء الإثنين، إلا أن المشكلة حلت سريعا.

وقال ناطق باسم "جوجل" اتصلت به وكالة "فرانس برس" إننا "على علم بوجود مشكلة في تحديث برمجية حصل في وقت متأخر من بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ ما أثر لفترة وجيزة على توافر خدمات غوغل سيرتش وغوغل مابس. نقدم اعتذارنا عن أي مشكلة قد تكون نجمت".

وأضاف "لقد تحركنا سريعا لحل المشكلة وخدماتنا باتت متوافرة مجددا".

وكان موقع (DownDetector.com) المرجعي في هذا المجال غرد ليل الإثنين الثلاثاء "أبلغ مستخدمون بوجود مشاكل على غوغل مابس".

في الولايات المتحدة أبلغ أكثر من 40 ألف شخص هذا الموقع بعطل في غوغل ولا سيما في مدن كبرى مثل نيويورك ودنفر في ولاية كولورادو.

لكن هذا العدد تراجع بشكل كبير بعد ساعتين على بدء ورود الشكاوى.

وتلقى الموقع أيضا شكاوى لكن بأعداد أقل بشأن "غوغل كلاود" و"غوغل كالندر" خصوصا.

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#غوغل
#عطل
#جوجل

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