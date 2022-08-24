دليلك لحذف وإلغاء تفعيل حساب "فيسبوك"

تطور تطبيق "فيسبوك" وتغير كثيرا منذ إطلاقه للمرة الأولى عام 2004، إذا كان تاريخ إطلاق "فيسبوك" هذا يشعرك أنك قد تقدمت في العمر فلست الوحيد الذي ينتابه هذا الشعور! أما الآن فملكية "فيسبوك" وغيره من التطبيقات واسعة الاستخدام تعود لشركة "ميتا" وهي آخر العلامات التجارية التي أطلقها مارك زوكربيرغ على إمبراطوريته الإلكترونية.

ومع تطور ونماء منصات التواصل الاجتماعي قد يكون من المفيد الحد من عدد الحسابات التي يملكها الشخص على هذه التطبيقات. سواء يعود السبب إلى الحرص على معلوماتك الشخصية وخصوصيتك أو إذا كنت تنوي الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز في أمور أهم في حياتك مثل الدراسة والعمل والعائلة والسفر وغيرها فبإمكانك اللجوء إلى طريقتين للابتعاد عن حسابك على "فيسبوك"؛ الأولى هي إلغاء التفعيل المؤقت أو حذف الحساب بشكل نهائي ودائم.

ما الفرق بين إلغاء تفعيل حساب "فيسبوك" وحذف الحساب النهائي؟

الفرق الأكبر ما بين إلغاء تفعيل حساب "فيسبوك" وحذف الحساب كليا وبشكل نهائي هو أن إلغاء تفعيل الحساب يتيح لك إمكانية استعادته في اللحظة التي يحلو لك فيها ذلك، أما حذف الحساب النهائي فهو إجراء لا يمكن عكسه.

ماذا يحدث عندما تلغي تفعيل حسابك على "فيسبوك"؟

عندما تقوم بإلغاء تفعيل حسابك على "فيسبوك" يتم إخفاء صفحتك الشخصية بما في ذلك منشوراتك وصورك وقائمة أصدقائك ومعلوماتك الشخصية أو معلومات الاتصال الخاصة بك عن التطبيق بشكل كامل. إلا أن بعض المعلومات مثل الرسائل التي قمت بإرسالها تبقى ظاهرة وموجودة على الموقع ولدى الأشخاص الذين تلقوا هذه الرسائل منك. يقوم "فيسبوك" في هذه الحالة بحفظ كل ما يتعلق بحسابك من معلومات ونشاطات في حال اخترت العودة إلى "فيسبوك" يوما ما.

ماذا يحدث عندما تحذف حساب "فيسبوك" بشكل نهائي؟

أما بالنسبة لحذف حساب "فيسبوك" فيمكن اعتباره كالنحت أو الحفر على الحجر ولا يمكن إزالته أو إعادة الحجر إلى وضعه السابق. لن تتمكن من استعادة الحساب أو تسجيل الدخول مرة أخرى إليه كما أن كل المعلومات والنشاطات المتعلقة بالحساب سيتم حذفها بشكل دائم. ولهذا السبب يعمد "فيسبوك" إلى تأخير الحذف لبضع أيام بعد القيام بالحذف في حال غير المستخدم رأيه. قد تستمر فترة انتظار "فيسبوك" لحذف معلومات الحساب بشكل نهائي لمدة 90 يوما بعد حذف الحساب وبعد ذلك يتم حذف كافة المعلومات المخزنة على سيرفرات "فيسبوك" بما يخص الحساب.

كيفية إلغاء تفعيل حساب "فيسبوك"

الضغط على المثلث المقلوب في الجهة اليمنى في أعلى الشاشة على "فيسبوك". الذهاب إلى الإعدادات "Settings". الضغط على "معلومات حساب فيسبوك" في العمود الأيسر. الضغط على إلغاء التفعيل والحذف "Deactivation and Deletion" ثم على المتابعة إلى إلغاء تفعيل الحساب "Continue to Account Deactivation" ثم اتبع تعليمات تأكيد العملية.

عادة ما يسألك "فيسبوك" عن سبب إلغاء تفعيل الحساب حيث يمكنك الضغط على أحد الأسباب التي يقدمها لك "فيسبوك" مثل امتلاك حساب "فيسبوك" آخر. لاستعادة الحساب كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الحساب على الموقع أو حتى استخدام التطبيق للدخول إلى الحساب.

كيفية حذف حساب "فيسبوك" نهائيا عن المتصفح

التوجه إلى صفحة حذف الحساب عبر العنوان ( https://www.facebook.com/help/delete_account ).

الضغط على حذف الحساب "Delete Account" في الزاوية اليمنى من الأسفل، وهنا سينصحك "فيسبوك" بتنزيل نسخة من معلوماتك الشخصية المدخلة على "فيسبوك" قبل حذف الحساب لكي لا تخسر أي معلومات قمت بنشرها سابقا على هذا التطبيق وهي خطوة مهمة للغاية عند وجود صور أو منشورات من الأصدقاء تريد حفظها.

كيفية تنزيل المعلومات الشخصية للحساب قبل حذفه

لتنزيل نسخة من هذه المعلومات يمكنك الضغط على المثلث المقلوب في الزاوية اليمنى العلوية من أي صفحة على "فيسبوك".

التوجه إلى الإعدادات ثم على معلومات حساب "فيسبوك" ثم الضغط على عرض إلى جانب تنزيل المعلومات "Download your Information".

يمكنك الضغط على مجموعات المعلومات التي تريد تنزيلها أو لا على يمين الصفحة.

اختيار صيغة الملفات التي تريد تنزيلها أو حفظ المعلومات فيها وجودتها.

الضغط على إنشاء ملف أو "Create File" لتأكيد طلبك الذي سيعطيك حاسوبك إشعارا عندما يجهز تنفيذه.

بعد ذلك ليس عليك إلا العودة إلى صفحة تنزيل معلوماتك والضغط على زر تنزيل.

حذف حساب "فيسبوك" نهائيا عن التطبيق

يمكن أيضاً حذف حساب "فيسبوك" نهائيا دون الحاجة إلى حاسوب وإنما عن طريق تطبيق "فيسبوك" الرسمي على الهاتف الذكي عبر اتباع الخطوات التالية:

نفتح تطبيق "فيسبوك" الرسمي على الهاتف الذكي.

الضغط على أيقونة الخطوط الثلاثة المتوازية في الزاوية العلوية من الشاشة.

النزول إلى عنوان الإعدادات والخصوصية أو "Settings and Privacy" ثم الضغط على زر الإعدادات أو Settings.

الضغط على زر ملكية والتحكم بالحساب أو "Account Ownership & Control" الذي يفتح في صفحة المعلومات الخاصة بحساب المستخدم على تطبيق فيسبوك "Your Facebook Information".

الضغط على زر حذف وتعطيل الحساب أو “Deactivation and Deletion”.

النقر على المربع المحاذي لخيار أو زر حذف الحساب "Delete Account"، ثم الضغط على زر المتابعة لإتمام عملية حذف الحساب "Continue to Account Deletion".

الضغط على زر حذف حساب فيسبوك "Delete Account" وبذلك تكون قد أتممت الحذف.

ما هو فك ارتباط حساب "فيسبوك"؟

يرتبط حساب "فيسبوك" بعدة تطبيقات أخرى عادة ما تكون تابعة لشركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" مثل حساب "إنستغرام". عادة ما تكون معلومات الحساب الخاصة بحساب "فيسبوك" محفوظة في التطبيقات الأخرى والمواقع الخارجية ولذلك يمكن أن تبقى هذه المعلومات الخاصة بحساب "الفيسبوك" الذي تريد حذفه متوفرة حتى بعد حذف الحساب إذا لم يقم المستخدم بعملية "فك ارتباط حساب الفيسبوك" قبل الحذف.

طريقة فك ارتباط الحساب