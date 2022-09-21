أسباب قد تجعلك تعتمد على "فايرفوكس"

قد يكون متصفح "كروم" هو الأكثر استخداما عالميا ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه أفضل متصفح إنترنت حيث تسعى الشركات المنافسة لتحديث وتطوير متصفحاتها بشكل دائم. قد يكون متصفح "فايرفوكس" واحدا من أبرز الأسماء المنافسة وهو لا يعتمد على "كروميوم" المشروع الذي يدعم "كروم" وبعض المنافسين الآخرين مثل "أوبرا" و"إيدج".

يعتمد "فايرفوكس" على فريق مخضرم من المطورين المختصين بالمتصفحات والذين يولون اهتمامهم الأول للحفاظ على خصوصية المستخدمين. قد تكون ميزات متصفح "فايرفوكس" التي نعرضها عليكم في هذا المقال كافية لإقناعكم بجعله المتصفح الافتراضي على أجهزة الحاسوب أو الهاتف من الآن فصاعدا.

الحظر التلقائي لتشغيل الفيديوهات

يصادف الشخص العادي خلال تصفح الإنترنت العديد من المواقع الإلكترونية التي تقوم بتشغيل الفيديوهات بشكل تلقائي ولا تدعم كل المتصفحات خاصية كتم الصوت أو عدم التشغيل التلقائي. قد يسبب تشغيل الفيديو بشكل تلقائي الإحراج في بعض المواقف كما أنه قد يستهلك باقة الإنترنت أسرع مما تتخيل.

في متصفح "كروم" على سبيل المثال، يمكنك تفعيل خاصية عدم تشغيل الفيديوهات بشكل تلقائي عبر تنزيل إضافات تابعة لطرف ثالث ما قد يشكل صعوبة بالنسبة للبعض. أما في "فايرفوكس" يتم كتم الصوت في النوافذ التي ليست على الواجهة، كما أن التشغيل التلقائي لفيديوهات "يوتيوب"، سواء بالنسبة للصوت أو للصورة، محجوب.

يمكنك أيضا الدخول إلى إعدادات "فايرفوكس" وإلغاء خاصية التشغيل التلقائي للفيديوهات ببساطة.

تصفح أسرع لمواقع الإنترنت

إن تنزيل نسخة حديثة من "فايرفوكس" يؤدي تلقائيا إلى حجب التقفي (Trackers) الذي قد يؤدي إلى بطء في عملية التصفح. فكلما ازدادت كمية السكريبت الذي يحمله الموقع كلما أحسست بثقل في التحميل حتى لو كانت هذه العملية تتم في الخلفية. أما مع "فايرفوكس" وبفضل هذه الخاصية، فستتمكن من التصفح بشكل أسرع بكثير.

كما يعمل "فايرفوكس" على منع الأشخاص الذين يعملون بتعدين العملات الرقمية من الدخول إلى جهازك وهو ما يعرف بالسيطرة المشفرة وتحصل عندما يسمح موقع ما لرمز خبيث باستخدام جهاز الحاسوب الخاص بك لتعدين العملات الرقمية أو العملات المشفرة. تؤدي هذه الخاصية بطريقة غير مباشرة إلى تسريع عملية التصفح أيضا لأن استخدام جهازك لعملية التعدين المعقدة قد يجعله مرهقا وبطيئا في كل ما يقوم به بما في ذلك تصفح الإنترنت.

فايرفوكس أخف وطأة على موارد النظام

من المعروف عن متصفح "كروم" أنه يستهلك (RAM) جهاز الحاسوب، إلا أنه قد يؤثر أيضا على وحدة المعالجة المركزية (CPU) أكثر مما تتوقع. ومع أن شركة "جوجل" تحاول احتواء هذه المشكلة، فإن متصفح "فايرفوكس" لم يواجه هذه المشكلة منذ البداية أو أي مشاكل تتعلق بالذاكرة. من المتفق عليه أن "فايرفوكس" لطيف على موارد جهاز الحاسوب حتى عندما يبدأ المستخدم بفتح النوافذ وعلامات التبويب واحدة فوق الأخرى حيث لا يؤثر ذلك على سرعة المعالجة أو التحميل أبدا.

بالرغم مما سبق فإن "فايرفوكس" قد يواجه صعوبة ضئيلة عندما يقوم الشخص بفتح العديد من علامات التبويب لعدة أيام إلا أن هذه المشكلة يمكن تجاوزها بسهولة عبر استخدام مدير مهام "فايرفوكس" لإغلاق كل النوافذ والتبويبات ثم إعادة فتحها مجددا، أو حتى عبر العودة إلى سجل التصفح إذا كان مفعلا ضمن الإعدادات بعد إغلاق النافذة كليا وإعادة تشغيل المتصفح وعندها يجب أن يتم فتح التبويبات تلقائيا دون الحاجة لإعادة إقلاع النظام كليا.

مزامنة سهلة على كل الأجهزة

إن أحد أهم عوامل الجذب في "كروم" هو الطبيعة السلسة لعالم "جوجل" المتناغم، حيث هناك سهولة بالغة في الدخول إلى العناوين المحفوظة ومزامنة علامات التبويب المفتوحة بين الأجهزة. إلا أن هذه الخاصية بالرغم من جمالها ليست مدعاة كافية للاستمرار باستخدام "كروم" حيث يسمح لك "فايرفوكس" أيضا بتصفح شبكة الإنترنت بسهولة ما بين الأجهزة.

مع "فايرفوكس" يمكنك الانتقال بسهولة بين أنظمة التشغيل مثل "ويندوز" و"لينوكس" و"ماك" و"أندرويد" و(IOS). كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب مزامنة "فايرفوكس" وستتمكن من فتح سجل التصفح والعلامات المحفوظة وعلامات التبويب وكلمات السر المحفوظة وغير ذلك الكثير من الأمور الخاصة في حسابك من أي جهاز تقوم بتسجيل الدخول عليه. بالإضافة إلى ذلك فستتمكن من الاستفادة من بعض الخصائص الإضافية لـ"فايرفوكس" مثل خدمة (Firefox Relay) و (Firefox Monitor) وهما يهتمان بحماية الخصوصية.

حماية الخصوصية الاحترافية

بالإضافة إلى منع ملفات تعريف الارتباط (cookies) والتقفي (Trackers) من جمع بيانات حول عادات التصفح لديك فإن متصفح "فايرفوكس" يمنع تتبع البصمة الرقمية وهي طريقة أكثر خفاءً لمراقبة وتتبع الناس على الإنترنت حول العالم. تقوم البصمة الرقمية بجمع المعلومات حول حاسوبك وتجهيزاته الصلبة والبرمجية مثل نظام التشغيل على سبيل المثال والإضافات والتفضيلات وحتى المواضيع المخصصة في بعض الأحيان. يمكن لتتبع البصمة الرقمية أن يتم خلال أشهرٍ أو حتى مدة أطول وهذا يعني أن الشخص الذي يتفحص بياناتك الخاصة قد يكون قادرا على تشكيل تصوّر واضح عن حياتك وعاداتك أيضا.

يسمح "فايرفوكس" للمستخدمين بتفعيل (DNS over HTTPS) وهذا يعني أنك عندما تدخل عنوانا إلكترونيا في المربع المخصص لذلك ثم تضغط على زر (Enter) يتم البحث على عنوان بروتوكول الإنترنت الذي يصل إليه المجال على نص عادي. ولكن إذا قمت بإجبار العملية على مخدم مشفر، فإنك تقوم بعدْم أي محاولة للتجسس.

وضع القارئ

في بعض الأحيان يريد المستخدم قراءة مقال ما وليس التخبط بين نوافذ الـ(Pop-ups) والفيديوهات المتضمنة في الصفحة والإعلانات وأي شيء آخر يختار مالك الصفحة أن يضعه لإبقاء صفحته مفتوحة لوقت أطول. إن هذه الإضافات قد تعيق عملية التصفح وإتمام المهمة المراد إنجازها على الصفحة.

يمكنك تقليل الإلهاءات البصرية بواسطة الإضافات الخاصة التي تعمل على إزالة الإعلانات وحجب النصوص وغير ذلك الكثير إلا أن "فايرفوكس" يعطيك خيار ضغطة الزر الواحدة للتخلص من كل هذه الفوضى. يدعى هذا الخيار "وضع القارئ" أو (Reader Mode) وكل ما عليك فعله للوصول إليه هو الضغط على الأيقونة في مربع العنوان وستحصل على تجربة نظيفة من التصفح.