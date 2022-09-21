أفضل الطرق لتوصيل الموبايل بشاشة التلفاز

هناك العديد من الطرق لتشغيل الموبايل على شاشة التلفاز أو عرض المحتوى الذي يتم تشغيله على الهاتف على الشاشة الذكية في المنزل، إذ يحتاج البعض إلى توصيل هواتفهم الذكية بشاشة التلفاز لرؤية أفضل والتفرج على شاشة أكبر بدلا من شاشة الهاتف الصغيرة.

تشغيل الموبايل على الشاشة

أصبحت الشاشات الحديثة تأتي بمميزات رائعة لمساعدة المستخدمين على توصيل الهاتف بالشاشة، حيث يتم التوصيل مباشرةً من دون الحاجة إلى أي توصيلات أو أسلاك (كوابل) عبر الاتصال بإشارة الواي فاي أو عن شبكة الإنترنت.

فإذا كنت تملك جهازا ذو نظام "أندرويد" على سبيل المثال وترغب في تشغيل الهاتف على شاشة التلفاز يوجد أمامك العديد من الخيارات، مثل الميزات المضمنة، وتطبيقات الجهات الخارجية، وإليك أفضل الطرق اللاسلكية والسلكية لتوصيل هاتف بشاشة التلفاز:

تطبيق Smart View

وفرت شركة "سامسونغ" تطبيق من أصل الجهاز يدعى (Smart View)، وهذا التطبيق خاص بأجهزة الأندرويد، حيث أنه يؤمن دعما لجميع أجهزة التلفاز الحديثة والذكية ما يتيح للمستخدم طرق اتصال لمشاركة ما يعرض على الهاتف الذكي بطريقة سريعة.

كابل HDMI

يمكن استخدام هذا الكابل لتوصيل الهاتف بشاشة التلفاز، ولكن يجب أن تختار كابل (HDMI) مع الحذر على مأخذ الشاشة والهاتف، لأن المأخذ يختلف من شاشة إلى أخرى.

جهاز Chromecast

يتم تحقيق هذه الطريقة إذا كانت شاشة التلفاز تدعم جهاز (Chromecast)، فإذا كان جهازك يدعم هذه الميزة قم بتوصيل هاتفك الذكي بالشاشة الذكية بشبكة واي فاي معينة، وبعدها اضغط على رمز (sent) في التطبيق مع تحديد الجهاز المراد وصله بالشاشة.

تطبيقات الجهات الخارجية

تتيح لك هذه التطبيقات بث الموسيقى ومشاركة مقاطع الفيديو ومشاركة الصور من الهاتف إلى أي شاشة ذكية مثال على تلك التطبيقات (plex, LocalCasts).

طرق توصيل الهاتف بالشاشة حسب نوع الجهاز

توصيل أجهزة أندرويد بالشاشة

تشغيل موبايل الأندرويد على شاشة سلكيا

يمكن توصيل هاتف الأندرويد شاشة التلفاز الذكية عبر استعمال كابل (HDMI) أو عبر استعمال وصلة (MHL) أو (Slim port).

لتوصيل هاتفك بالتلفاز لا بد من التأكد بوجود وصلة من نوع (HDMI) التي يحتوي تلفازك على ثلاث مآخذ لها، حيث أن المنفذ الأول هو الأكثر استخدام لوصلة (HDMI) التي يمكن شراؤها عن طريق متاجر الموبايل والتقنيات. قم بتوصيل كابل (HDMI) بطرف المحولة، ثم توصيل طرف المحولة بمدخل شاحن الموبايل المراد ربطه بالتلفاز. أوصل طرف كابل (HDMI) بالمدخل الفارغ من المحولة ثم توصيل الطرف الثاني بمنفذ (HDMI) على التلفاز. شغل شاشة جهاز التلفاز الخاصة بك ثم قم بتغيير مصدر الإدخال الموجود (Input Source) في شاشتك إلى مدخل (HDMI) وخلال ثوان سوف يظهر محتوى هاتفك على شاشتك الذكية.

تشغيل موبايل الأندرويد على شاشة لا سلكيا

قم بفتح إعدادات تطبيق (Smart View) على هاتفك الأندرويد، ثم البحث بالخيارات عن خيار المشاركة والتوصيل (connecting & sharing). داخل صفحة الإعدادات خيار المشاركة والتوصيل (connecting & sharing)، سترى خيار عرض ومشاركة شاشة الهاتف على التلفاز أو (Mirror Screen) أو (Cast). قم بتفعيل الميزة هذه لعرض شاشة الهاتف على شاشة التلفاز الذكي ثم قم بوصل البلوتوث والواي فاي لكي تعمل هذه الميزة. عند تفعيل هذه الميزة سوف تظهر لك على الشاشة قائمة بأسماء الأجهزة القريبة التي يمكن الاتصال بها وعرض شاشة الموبايل على شاشة التلفاز الذكي. اضغط على اسم شاشة تلفازك لربطه مع الموبايل. بعد ذلك سوف يظهر على شاشة تلفازك تنبيه بأن أحد الهواتف اتصل بشاشة تلفازك، وعندها اضغط على زر موافق أو (OK) بجهاز التلفاز أو عن طريق شاشة التلفاز في حال كانت لمسية ذكية، انتظر ثواني وبعدها يظهر ما يعرض على شاشة موبايلك على التلفاز.

توصيل أجهزة آيفون بالشاشة

تشغيل موبايل الآيفون على الشاشة سلكيا

يمكن وصل هاتف الآيفون بشاشة تلفازك وذلك ليتم عرض محتوى هاتف على شاشة أكبر باستخدام وصلة (HDMI)، إليك الخطوات اللازمة لذلك:

قم بشراء وصلة (HDMI) لربط هاتفك الآيفون بشاشة تلفازك الذكية ولكن قبل ذلك تأكد من وجود مأخذ خاص بالوصلة في التلفاز الخاص بك. بعد شراء الوصلة قم بتوصيل المحول مع منفذ شاحن هاتفك الذكي. قم بوصل أحد طرفي وصلة (HDMI) في المحولة، ثم قم بوصل الطرف الآخر بالمنفذ المخصص لوصلة (HDMI) في التلفاز. تأكد من إعدادات الشاشة الذكية وهواتف الآيفون وبعد ذلك اضغط على كلمة إرسال وأدخل كود الشاشة على الهاتف. بعد ذلك اضغط على كلمة إدخال (Input)، أو اضغط على كلمة مصدر الموجودين على جهاز تحكم التلفاز أو في بعض الشاشات الذكية تكون موجودة على الشاشة نفسها، ولتفعيل إعدادات (HDMI) أدخل بيانات الهاتف على الشاشة وسيتم عرض محتوى هاتفك على شاشتك.

تشغيل موبايل الآيفون على شاشة التلفاز لا سلكيا

يمكنك وصل شاشة جهاز الآيفون على شاشة التلفاز وذلك باستخدام خاصية تدعى "آبل Airplay" كالآتي:

قم بتشغيل شاشة تلفازك الآبل، ثم قم بالضغط على تغيير مصدر الإدخال إلى أداة تلفاز آبل. قم بالتأكد من تشغيل أداة تلفاز الآبل. افتح خيار التحكم في الآيفون، ثم قم بالنقر على خيار (Airplay Mirroring). قم بالنقر على خيار تلفاز "آبل Apple TV" ثم انتظر بعض الوقت حتى يتم التحقق من جودة الاتصال ثم يتم عرض شاشة هاتفك الآيفون على تلفازك الذكي.

توصيل الهاتف الذكي بشاشة التلفاز عن طريق استخدام البلوتوث

هذه الطريقة لن تكون مفيدة للغاية كغيرها، حيث لا يمكن تشغيل الفيديوهات على شاشة تلفازك باستخدام تقنية البلوتوث، ولكن يوجد العديد من الميزات التي تمكنك من التعامل معها بسهولة في هذه الخاصية.

شاشات التلفاز الذكية والحديثة تمكنك من الاتصال بها عن طريق البلوتوث بسهولة، حيث يمكن تشغيل ملفات الصوت إذا كنت تشغل الموسيقى عن طريق استخدام تطبيق مخصص للموسيقى مثل "سبوتيفاي spotify" وسوف تتمكن عندها من توصيل تلفازك بسماعة خارجية وعندها يمكنك تعديل حدة الصوت بالشكل المريح لك.